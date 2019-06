La Lego ricrea il mondo sottosopra di Stranger Thing in un nuovo set

Se siete appassionati della serie Stranger Things e non riuscite a resistere agli iconici mattoncini, la Lego ha in serbo per voi una sorpresa. L'azienda americana ha presentato un set spirato alla serie ambientata negli anni '80, in cui fantascienza e horror si mixano alla perfezione.

Il set Lego Stranger Things: Il Sottosopra lascerà tutti gli amanti della serie a bocca aperta. La particolarità? Ha una struttura speculare che rappresentare sia la casa dei Byers del mondo reale, che la sua versione soprannaturale del Sottosopra.

Curato nei minimi dettagli è arricchito dalla parete con lucine al led e poster de Lo Squalo che abbiamo visto nellacameretta di Mike. La costruzione che comprende 2.287 pezzi è ricca di tantissimi accessori per ogni personaggio, come la tazza da caffè di Hopper, l’immancabile waffle di Undici e la torcia elettrica di Mike.

All’interno della scatola non possono mancare le mini figure di tutti i protagonisti della serie e la versione in miniatura della mitica Chevrolet Blazer di Jim che gli appassionati degli iconici mattoncini potranno costruire con le loro mani.

Pronti a rivivere le avventure di Mike, Eleven e gli altri personaggi di Stranger Things tra Sottosopra e realtà? Non vedete l'ora di costruire e giocare con i mattoncini? Il set Lego Stranger Things: Il Sottosopra, è in vendita dal primo giugno direttamente sul sito ufficiale delle Lego a 119,99 euro.