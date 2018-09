Come struccarsi senza prodotti: panno struccante in microfibra

Struccarsi è il momento più difficile per ogni donna... è il momento della giornata che tutte noi vorremmo velocizzare e possibilmente saltare! Struccarsi però è importante, ed ecco come farlo in maniera veloce, economica e senza prodotti.

La rivoluzione nello struccarsi è il panno in microfibra. Basterà bagnarlo con acqua tiepida e passarlo delicatamente su viso ed occhi per rimuovere qualsiasi traccia di makeup in pochi secondi. In questo modo risparmieremo tempo ed anche i soldi dei prodotti utilizzati per struccarsi. Il panno in microfibra è inoltre utile e comodissimo anche da portare in viaggio!