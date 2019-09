Non riesci ad alzarti la mattina? Ecco le sveglie più efficaci e divertenti

Alzarsi dal letto è sempre difficile, soprattutto dopo le ferie e le vacanze. Se per alcuni riprendere il ritmo della vita quotidiana e facile, per altri trascinarsi giù dal letto è impossibile.

Mentre alcuni possono contare su un aiutino da parte dei figli o di un compagno più energico, altri devono ricorrere alle sveglie. Spesso inefficaci, grazie alla possibilità di ritardarle ogni cinque minuti, non riescono a strapparci dalle braccia di Morfeo.

Per ritornare a scuola o a lavoro senza correre il rischio di arrivare continuamente in ritardo, ecco alcune sveglie che vi trascineranno fuori dal letto in maniera divertente e vi permetteranno di essere subito attivi.

La mattina non riuscite ad abbandonare il letto? La classica sveglia non funzione? Quella giusta per voi corre via quando scatta l’ora di alzarsi. Una volta arrivata l’ora di andare a lavoro l’apparecchio scappa, si nasconde, rotola, ruota, emette un segnale acustico e salta fino a 90 cm dal comodino. Con questo modello non correrete il rischio di riaddormentarvi perchè si muove su ogni superfice, dal tappeto al legno, corre, cambia direzione, non potrete fare altro che alzarvi e spegnerla. Alimentata con batterie a litio, potete posticipare l'allarme una volta o decidere di disattivare la funzione snooze. Disponibile in diversi colori, è perfetta sia nella stanza dei ragazzi che in quella degli adulti.

Pro. Sveglia efficace, le ruote possono essere disattivate se sul comodino ci sono oggetti preziosi.

Contro. Il volume non si può regolare.

Scopri di più su Amazon a 34,90€

Non potete fare a meno di posticipare e ritardare la sveglia? Per chi la mattina si trascina pigramente fuori dal letto, la sveglia che vola via è il modello irrinunciabile. Basta impostare un allarme all'ora richiesta e quando suona l'unità munita di elica verrà lanciata in aria. Pe spegnerla dovete afferrare l’elica al volo e riposizionarla al suo posto. Il modello con un display a Led grande, è facile da leggere, grazie anche alla retroilluminazione più luminosa. Facile da impostare e far funzionare, potete programmare anche la data, per avere sotto controllo ogni giorno della settimana.

Pro. La sveglia esegue il suo dovere, oltre all’elica il suono, piuttosto alto, farà scendere dal letto anche i più pigri.

Contro. L’apparecchio è alimentato da 5 batterie.

Scopri di più su Amazon a 14,49€

Se avete provato di tutto, ma non riuscite a svegliavi anche con l’allarme più forte, allora potete provare con questa sveglia bersaglio. L’apparecchio può essere programmato per suonare all’orario stabilito, per spegnerlo non basta premere un semplice pulsante, ma mirare dritto nel centro del tabellone. Non dovete far altro che decidere la modalità con cui volete essere svegliati, quella normale in cui basta colpire una sola volta il bersaglio o quella difficile, perfetta per i più pigri, in cui la sveglia si spegnerà solo dopo aver sparato 5 volte di seguito. Il modello si trasforma in un simpatico gioco da condividere con gli amici nel corso della giornata. Una volta collegata all’alimentatore usb, la sveglia sarà carica e pronta per una nuova giornata.

Scopri di più su Amazon a 29,99€

Per molti alzarsi è un incubo, abbandonare il letto è una fatica e molte volte rende nervosi. Per scaricarsi e svegliarsi in pochi secondi, non potete fare a meno di questa sveglia. L’apparecchio ideale per i fan di Star Wars, può essere lanciata contro la parete, lasciata cadere o rotolare sul pavimento senza correre il rischio di romperla. Un sensore interno la spegnerà una volta scaraventata contro il muro. Dotata di display LCD, potrete controllare l’ora facilmente in ogni momento della giornata.

Pro. É il regalo ideale per gli appassionati di Star Wars e per chi ha difficoltà ad alzarsi.

Contro. Il display non è retroilluminato.

Scopri di più su Amazon a 29,80€ con uno sconto del 15%

Ideale nella stanza dei più piccoli o dei ragazzi, la sveglia a forma di gong è perfetta per svegliarsi e non arrivare mai in ritardo a scuola. Il modello con luce e Led a basso consumo energetico, crea un’atmosfera piacevole e rilassante, non dovete fare altro che scegliere il colore preferito dal freddo al caldo. Alimentato a batteria, vi accompagna fino a 80 ore in modalità luce bassa. Basta toccare due volte per regolare l’intensità della luce o per spegnere la sveglia.

Scopri di più su Amazon a 36,72€

Avete sempre sognato di far parte di un film di James Bond? Il vostro sogno è essere un agente segreto? Con questo orologio sveglia basterà puntare, mirare e far “fuoco” su qualunque superficie per far apparire il display. Date un pizzico di azione al vostro risveglio, con questo simpatico apparecchio. Con la funzione sveglia, la pistola inizierà a vibrare, non producendo alcun suono. In questo modo sveglierà soltanto voi.

Pro. Il design semplice e accattivante, vi permette di sapere l’orario in ogni momento.

Contro. Bisogna fare attenzione a non far scivolare la sveglia altrimenti non si sente la vibrazione

Scopri di più su Amazon a 17,93€ con uno sconto del 40%