Tagliabordi Black+Decker per giardini in ordine

Gli appassionati di giardinaggio amano avere l’esterno sempre in ordine e ben curato, per farlo in modo semplice e veloce, il tagliabordi Black+Decker è l’accessorio immancabile.

Progettato per i giardini di medie e grandi dimensioni il modello a batteria, ha una capacità di taglio di 33 cm, per un lavoro uniforme anche con l’erba più spessa.

Il motore Brushless, combinato con la batteria al litio 36V, garantisce la massima efficienza e assicura un’autonomia fino a 40 minuti per lavorare senza essere intralciati da fili.

Il tagliabordi Black+Decker consente di curare il tuo giardino grazie alla funzione di bordatura Trim & Edge. Basta ruotare la testa del tagliabordi per avere un taglio più preciso anche nelle zone più difficili con il minimo sforzo.

Per risparmiare tempo il modello è dotato dell'innovativo sistema POWERCOMMAND che garantisce l’alimentazione con un semplice click, senza doversi sporcare per estrarlo.

Il design ergonomico lo rende molto manovrabile grazie alla regolazione dell’altezza, mentre la doppia impugnatura consente un controllo totale del tagliabordi in qualsiasi angolazione di taglio.