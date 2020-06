Il tagliasiepe a batteria BLACK+DECKER per potare i rami più spessi in totale libertà

Dedicarsi alla cura del giardino è un’attività rilassante, ma che in alcuni casi porta via tempo. Per chi vuole farlo rapidamente ma con il massimo del comfort, il nuovo tagliasiepe BLACK+DECKER con batteria 36V - 2,5 Ah è tra gli accessori indispensabili.

Grazie alla potenza costante raggiunge gli angoli più lontani del giardino garantendo elevate performance e grande autonomia anche nei lavori prolungati.

L’innovativo sistema Power Command elimina possibili blocchi, con un semplice click, senza danneggiare la lama o la siepe.

Efficace nello sfoltimento di rami e foglie in eccesso e preciso nel rimodellare le siepi, grazie alla lama a doppia azione, in acciaio temprato, della lunghezza di 55 cm.

Con la funzione SAWBLADE posizionata sull'estremità della lama, il tagliasiepe riesce a potare in modo netto e preciso anche i rami più spessi, fino a 35 mm di diametro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il massimo comfort è assicurato dalla doppia impugnatura ergonomica, che consente di utilizzare il tagliasiepe anche con due mani per avere il controllo in ogni situazione e in qualsiasi angolazione di taglio.