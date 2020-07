Tagliasiepi a filo Black+Decker con impugnatura rotante: per tagliare in qualsiasi angolazione

Avere un giardino ben curato è un modo per valorizzare l’esterno della casa e trascorrere giornate in totale relax con tutta la famiglia.

Oltre ai tagliabordi un accessorio indispensabile è il tagliasiepi a filo Black+Decker.

Progettato per i giardini di medie e grandi dimensioni è dotato di un’impugnatura rotante per tagliare, senza sforzo, in qualsiasi angolazione.

L’innovativo design permette di orientare il tagliasiepi in 5 diverse posizioni, garantendo comfort e manovrabilità per arrivare facilmente anche nelle zone più difficili da raggiungere, come gli arbusti più alti.

Il motore da 650W e la lama a doppia azione in acciaio temprato, della lunghezza di 60 cm e passo di 25 mm, consentono tagli puliti e precisi in una sola passata. In più, sulla parte finale della lama si trova l’innovativa lama seghettata SAW BLADE che consente di tagliare anche i rami più spessi, fino a un diametro di 35 mm.

Grazie al suo design compatto e bilanciato, il nuovo tagliasiepi a filo è maneggevole e pensato anche per i meno esperti che non vedranno l’ora di curare il giardino!