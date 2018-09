Tappeti Filomaestro, per un design contemporaneo in casa e ufficio

La sala da pranzo e l'ufficio sono le stanze in cui possiamo dare libero sfogo al nostro gusto estetico e alla ricerca dell'arredo di design. Divani, lampade e scrivanie si completano alla perfezione con i tappeti che arricchiscono e danno un tocco unico ad ogni ambiente.

Questo è il principio che ha portato Filomaestro, neonato marchio di Bibielle a creare la nuova collezione Dawn Mist e Moonlight appartenenti alla collezione The First Collection. I tappeti dal design contemporaneo sono resi unici dall'innovativa fibra Bibielle che si contraddistingue per resistenza, elasticità e durata. Abbiamo bambini in casa? Niente paura la fibra impermeabile resiste anche ai piccoli più vivaci.

L’esclusiva collezione di tappeti In&Outdoor, grazie al particolare processo di lavorazione offre un’inedita sensazione visiva e tattile. Quando le fibre incontrano la luce creano un meraviglioso effetto tridimensionale e di bassorilievo che ricorda le trame delle cortecce o la superfice della luna riflessa sul mare. Dialogando con la luce offrono una sorprendente percezione tridimensionale e un singolare effetto di bassorilievo.

Le texture evocative dei tappeti moderni rinnoveranno ed impreziosiranno il vostro salotto o ufficio per avere un ambiente unico e di tendenza.