Tazza scaldamani per concedersi un caldo momento di relax

I pomeriggi lunghi e piovosi tipici dell'autunno e dell'inverno, sono l'occasione giusta per concederci qualche ora tutta per noi. Trascorrere del tempo in totale relax leggendo un libro o guardando un film con tutta la famiglia seduti sul divano o distesi sul lettone, è l'occasione giusta per concederci una piccola coccola.

Cioccolata calda, tè e tisane, sono le bevande ideali per riscaldare questi momenti, per renderli perfetti anche la tazza ha un ruolo importante, quindi difficile farvi sfuggire la tazza scaldamani.

Il modello dalla forma incosueta, è realizzato in ceramica resistente alle alte temperature. Il design particolare è pensato per le persone che hanno sempre le mani fredde. Grazie alla forma tondeggiante è possibile impugnare la tazza e nello stesso tempo riscaldarsi le mani attraverso un rivestimento esterno, sempre in ceramica, che permette di non far disperdere il calore proveniente dalla bevanda.

Disponibile in verde o bianco, è il regalo da fare ad un'amica particolarmente freddolosa o che non può fare a meno di tè e tisane. Non dovete fare altro che scegliere il colore adatto e condividere insieme questo piccolo momento di relax.