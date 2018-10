Le tazze da latte più strane da comprare su Amazon

Per una idea regalo simpatica e non troppo impegnativa, per aggiungere un tocco divertente alla propria colazione, Amazon propone delle tazze da latte, da tè o da succo di frutta davvero molto originali. Modelli che vanno incontro ai gusti dei clienti più esigenti e di quelli più stravaganti. E ci si può davvero sbizzarrire.

Dopo avervi svelato le cuffie da doccia e gli occhiali più bizzarri, oggi vi proponiamo 5 tra le più strane tazze in vendita su Amazon:

1. Tazza a obiettivo fotografico

Fotografi professionisti e amatoriali andranno pazzi per la tazza a obiettivo fotografico. La forma è esattamente quella dell’obiettivo di una reflex; c’è tanto di piattino porta biscotti ed è sicuramente uno dei modelli più originali e belli di tazze da latte disponibili sul sito di e-commerce.

2.Tazza a forma di donuts

I più golosi, i fan dei Simpson e gli amanti dei dolci americani, gradiranno ricevere in regalo la tazza a forma di Donuts. In ceramica, con capacità 350 ml, questa strana tazza è un’idea regalo simpatica e originale anche per un ragazzo.

3. Tazza con impugnatura a pistola

Agli amanti dei polizieschi, dei film d’azione piacerà molto la tazza nera con impugnatura a forma di revolver color argento metallizzato. Un regalo divertente, in ceramica, la cui presa, oltre che essere stravagante, risulta anche molto comoda. Si tratta di un prodotto resistente, sicuro, simpatico. Un’idea regalo esplosiva, da caricare solo con latte, caffè, tè o qualsiasi tipi di bevanda calda o fredda.

4. Tazza ‘aliena’

Amanti del misterioso mondo degli extraterrestri, ecco la tazza che fa per voi: la mug alieno, tutta verde con occhioni neri. In ceramica, dalla capacità di circa 400ml, è un’idea regalo economica e carina per veri appassionati.

5. Tazza ‘emoj cacca’

Ormai l’emoj a forma di ‘cacca’ la troviamo ovunque, sui portachiavi, sugli zaini, sui cuscini, sulle pantofole e amazon propone la simpatica emoticon di Whatsapp anche su una tazza da latte. Sicuramente uno dei prodotti più strani appartenenti a questa categoria. Un ottimo regalo per chi sa stare allo scherzo e non ama mai prendersi troppo sul serio. Con tanto di coperchio per tenere calda la bevanda, questa tazza si presenta capiente e resistente.

