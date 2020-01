La teglia per scongelare il cibo in poco tempo e preparare cene last minute

Tutti abbiamo almeno un amico o un parente che piomba a casa sempre all'orario di cena, pronto a gustare una deliziosa cenetta. Non sempre, però, abbiamo tutto quello che ci serve a portata di mano. In alcuni casi dobbiamo rinunciare a preparare un piatto o una ricetta, perchè la carne è nel congelatore.

Per aiutarci a preparare cene, anche quando dopo una lunga giornata di lavoro non abbiamo voglia di aspettare che il cibo arrivi a temperatura ambiente, in nostro aiuto arriva la teglia per scongelare.

La piastra di scongelamento è realizzata in lega di alluminio-magnesio, leggera ma dura. Non dovete fare altro che versare acqua calda nel vassoio per accelerare lo scongelamento. La vaschetta raccogligocce in materiale spesso e resistente, è pensata per mantenere il piano di lavoro pulito e asciutto.

Pratica e funzionale è perfetta per avere cibo pronto in poco tempo con un consistente risparmio energetico. La piastra riesce a portare gli alimenti a temperatura ambiente senza l'utilizzo di elettricità.

Diversamente dai forni a microonde che fanno parzialmente cuocere il cibo durante il processo di scongelamento, il vassoio garantisce la conservazione del sapore e delle proprietà della carne.