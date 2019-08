Tende da mare: 3 alternative all'ombrellone sotto i 40€

Le tende da sole sono spesso la soluzione più pratica ed economica per restare in spiaggia tutto il giorno senza temere le ore più calde, il vento forte o gli improvvisi acquazzoni estivi. Ma sono molto utili anche per i pomeriggi al parco, durante le escursioni, i campeggi e le gite fuori porta.

Se userai la tenda al posto dell'ombrellone, la scelta ideale è un modello aperto, leggero, essenziale o, perché no, anche un gazebo. È importantissimo che sia realizzata in tessuto impermeabile, con un filtro di protezione UV, così da proteggere efficacemente dal sole; dovrà essere dotata di ancoraggi controvento ed essere leggera e pratica da trasportare, montare e smontare.

Abbiamo quindi selezionato tre diversi modelli di tende da spiaggia che puoi trovare su Amazon.it, adatti ad esigenze diverse e perfetti in tantissime occasioni, tutti sotto i 40€.



Questa tenda da mare è realizzata in poliestere traspirante, un materiale che garantisce l’impermeabilità della tenda, facile da lavare, che scherma perfettamente i raggi solari (protezione UV 50+) e, al contempo, lascia passare l’aria, mantenendo una temperatura ottimale al suo interno. Inoltre, presenta una finestra con zanzariera sul lato posteriore, posizionata in basso in modo da garantire una buona ventilazione all’interno e allo stesso tempo evitare la luce diretta del sole.

Il modello pop-up permette di aprire la tenda istantaneamente con un solo gesto, e gli utenti assicurano anche la semplicità nel richiuderla. Da aperta questa tenda misura 165 x 150 x110 cm e può ospitare comodamente 2-3 persone.

Nella confezione troverai 1 tenda da spiaggia, 1 custodia per il trasporto e 6 picchetti per ancorarla al terreno; al contrario di un ombrellone è leggerissima e facile da trasportare (pesa meno di 1 kg), è poco ingombrante e offre un ampio spazio d’ombra: un piccolo gazebo portatile, compatto, resistente e leggero.

Questo è un modello molto spazioso, che ricorda più un gazebo da spiaggia che una tenda: con le sue misure 270 x 120 x 120 cm cm riesce infatti ad offrire riparo dal vento e dal sole a tre/quattro persone. Nonostante l’assenza lamentata più volte dagli utenti di un manuale d’istruzioni valido, sembra che il montaggio sia intuitivo: basterà allungare le stecche, posizionare quella più lunga alla base nel tratto curvo, e quelle più corte incrociate sulla parte alta. Potrai così avere a disposizione un piccolo rifugio, dove sfuggire alle scottature grazie al telo dotato di fattore di protezione UV 60.

Leggera da trasportare, poco ingombrante e resistente al vento, in caso di raffiche molto forti puoi aggiungere all’interno delle zavorre (come sassi o sabbia, da inserire nelle tasche laterali) per una sicurezza ulteriore. Il parasole frontale permette di avere una veranda coperta dal sole ma arieggiata, o può essere richiuso per una privacy maggiore.

Nella confezione, oltre alla tenda, troverai 10 picchetti, 2 pali e 6 stecche.

Pro - Spaziosa, protegge dai raggi solari, portatile e solida.

Contro - l’assenza di una finestrella posteriore all’interno limita la ventilazione, manca una sacca per il trasporto.

Questa tenda (3 m x 4 m) assicura un’ampia zona d’ombra che permette ad almeno due persone di stare comodamente sdraiate senza rischio scottature; inoltre è leggera e facile da trasportare.

Realizzata in tessuto resistente, anti strappo ed impermeabile, la tenda presenta 15 asole rinforzate in grado di soddisfare diverse esigenze di utilizzo. Il rivestimento interno argentato e il tessuto esterno in poliuretano impermeabile Oxford 210D garantiscono un'eccellente protezione dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento. La confezione contiene una tenda, sei picchetti di ancoraggio in alluminio, 6 corde in nylon regolabili (4 m), un sacchetto per riporre le corde e i picchetti in alluminio e una borsa per trasportare tutto.

L’unico vero svantaggio si può presentare nel caso di spiagge affollate, dove potrebbe essere difficile trovare un’area abbastanza grande per installare la tenda.

Scopri di più su Amazon.it

