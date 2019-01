Il make up di Lucy Boynton è il nuovo trend del 2019

Basta una matita, un mascara e un eyeliner (tutti rigorosamente neri) per realizzare il make up più cool del 2019. Stiamo parlando del trucco che l’attrice Lucy Boynton ha sfoggiato in occasione dei SAG Awards 2019.

Il make up di Lucy Boynton

In occasione della kermesse che premia le migliori interpretazioni al cinema e in tv con la statuetta ‘The Actor’, gli occhi della Boynton hanno conquistato i riflettori, i social e in Rete non si parla di altro. Non stiamo parlando di giochi di colore realizzati con ombretti, neanche di ciglia finte vistose (come quelle piumate di Valentino), ma di un make up basic, lineare, semplice eppure fuori dal comune.

Il merito è di una riga nera tracciata più o meno a metà palpebra. Una riga realizzata da Jo Baker, make up artist londinese che, ispirandosi al mondo punk e goth, ha tracciato la linea trucco di Victoria’s Secret. A rifinire il make up bizzarro, una matita leggera nell’interno occhio e un filo di mascara nero. Stop.

Come replicare il make up di Lucy Boynton

Il trucco occhi di Lucy Boynton ai SAG Awards è destinato a diventare un make up trend del 2019, ma realizzarlo è possibile a tutte.

Cosa serve:

Eyeliner nero

Matita nera

Mascara nero

Come procedere:

Si inizia prendendo una matita nera e tracciando una linea nella rima inferiore e interna dell’occhio, fino alla metà di quest’ultimo. Si procede prendendo il mascara e applicandolo sulle ciglia superiori e inferiori. Si termina con l’eyeliner (ed è questo il passaggio più delicato e che richiede mano fermissima!) con il quale realizzare una riga sopra alla piega della palpebra, seguendo la forma naturale dell’occhio.

Fatto. Il vostro make up da Lucy Boynton sarà impeccabile.