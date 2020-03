La blogger Margaux Motin ritorna in libreria con La tettonica delle placche

L'autrice francese Margaux Motin, ritorna in libreria con La tettonica delle placche nell’edizione di BAO Publishing. La blogger d'oltralpe si racconta in un diario a fumetti ironico e irriverente.

Il volume narra le avventure, spesso assurde, di una trentacinquenne madre, lavoratrice freelance, che deve affrontare la fine di una lunga relazione.

Il racconto si concentra sulla quotidianità di una donna single attenta ai bisogni dei figli, spesso alle prese con impegni e avventure tutte affrontate con leggerezza e allegria. Lo stile dei disegni easy, in realtà presenta il difficile percorso che la protagonista deve affrontare e la necessità di confrontarsi con sé stessa per accettare i propri limiti.

Pagina dopo pagina, scopriremo una donna reale, umana, che con coraggio affronta la vita senza farsi mai abbattere dalle difficoltà.

La tettonica delle placche, il nuovo libro edito da BAO Publishing, debutterà nelle librerie il prossimo 12 marzo, ma se non vedete l'ora di acquistarlo non dovete fare altro che prenotarlo in anteprima.