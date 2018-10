La moda celebra i 90 anni di Topolino: le capsule collection più belle

Sono già trascorsi 90 anni da quanto Walt Disney inventò quel simpatico topo che sarebbe diventato il personaggio più amato di tutti i tempi. Era, infatti, il 18 novembre 1928 quando il signor Disney disegnò per la prima volta Topolino, ignaro del successo che avrebbe avuto negli anni a venire.

E a 90 anni da quella azzeccatissima intuizione tanti sono gli eventi, le mostre pensate per festeggiare questo importante anniversario e anche la moda ha deciso di celebrare Topolino con delle capsule collection che, quasi sicuramente, andranno a ruba. Si tratta di collezioni di abbigliamento, accessori, bijoux e altro dedicate all’iconico topo. Belle, sbarazzine, giocose.

Le collezioni moda dedicate a Topolino

Tra queste risalta la capsule collection di Tezenis, fatta di t-shirt, felpe, pigiami, completi di underwear per lui e per lei. Un’iconica collezione molto sfiziosa e tutta da scoprire. Restando in tema di ‘abbigliamento underwear’ anche Calzedonia celebra i 90 anni di Topolino con collant, gambaletti e leggings a tema Mickey Mouse femminili e sbarazzini.

Parliamo ora di scarpe, perché è impossibile non innamorarsi delle sneakers che Vans ha realizzato in occasione del compleanno di Topolino: si tratta di scarpe che rispettano la linea tipica del brand, ma con stampe di topolino vivaci e colorate. Superga non è da meno con le classiche scarpe in tela arricchite da stampe Mickey Mouse, nappe removibili per adulti e bambini.

Passiamo ora alle borse, perché c’è una capsule collection in edizione limitata, firmata O’ bag che le appassionate di Topolino non potranno lasciarsi sfuggire: borse componibili, di varie tinte, tutte nel materiale gommato tipico del brand, con al centro la sagoma di Topolino e all’interno sacca abbinata. Tante sono le case di moda che hanno fatto di tutto per stringere collaborazioni con la Disney, al fine di creare una capsule collection dedicata ai 90 anni di Topolino.

Ai brand citati se ne aggiungono molti altri: da Desigual che ha riproposto l’iconica giacca in denim con Mickey Mouse a Original Marines (che ha creato capsule collection a tema per i più piccoli), da Lio Jo a Intimissimi, da Marc Jacobs a Swarovski.

Tutti vogliono celebrare Mickey Mouse e resistere a questa collezioni a edizione limitata sarà davvero dura.