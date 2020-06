Torce e lanterne Varta illuminano l’estate

Trascorrere piacevoli momenti all’aperto anche di sera è uno dei vantaggi dell’estate. Per farlo in totale sicurezza abbiamo bisogno dell’illuminazione adatta. Torce e lanterne sono indispensabili e Varta mette a disposizione una serie di modelli pensati per illuminare le serate in giardino o campeggio.

La lanterna Outdoor Sports L10, è perfetta per trascorrere le serate in giardino in tranquillità. Grazie alla speciale luce ambrata elimina fino al 60% degli insetti. Maneggevole e leggera è alimentata a batterie, inoltre, con un’altezza di 142 mm, può essere trasportata facilmente. Il modello, è completato da ganci alle estremità, per posizionarla in base alle necessità. La funzione dimming regola l’intensità luminosa, che di notte diventa più discreta.

Varta pensa anche ai più piccoli con la torcia Pets 2 Flashlight. I bambini potranno giocare nelle ore più buie perchè dotata di un’autonomia di 16 ore, il modello presenta un comodo interruttore a scorrimento On/Off, e può resistere alle cadute e agli urti, grazie a un resistente corpo robusto in plastica ABS.

Varta accompagna anche gli adulti nelle loro escursioni con le torce LED Outdoor Sports contraddistinte dal materiale fotoluminescente che riveste la testa e permette loro di brillare al buio. Inoltre, presentano due diverse modalità di illuminazione (alta e bassa) e una forte resistenza a urti e cadute.

Il modello F30, ha l’impugnatura blu ed è lunga 250 mm, ideale per chi cerca un prodotto performante con 120 ore di autonomia. Inoltre, l’ampia impugnatura in gomma termina con un cordoncino all’estremità, dove è presente un apribottiglie.

La F20, invece, ha un’impugnatura gialla ed è una torcia di medie dimensioni con un fascio di luce che raggiunge i 160 metri e una durata di 30 ore.

La F10, è la più piccola e maneggevole con l’impugnatura rossa di gomma antiscivolo e un comodo laccio all’estremità. L'autonomia è di 35 ore, e il fascio luminoso copre fino a 151 metri