Toy Story, arriva la linea di beauty e make up ispirata a Woody e Buzz LightYear

Woody_ToyBox comes with #BijaCicaBalm and a water glass with ham on it 🤗 . 카우보이 #우디_토이박스 안에는 #비자시카밤 이랑 햄이 달린 물컵이 숨어있어요 🤗

Un post condiviso da innisfree official (이니스프리) (@innisfreeofficial) in data: Gen 7, 2019 at 6:56 PST