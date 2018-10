Breeze, la trapunta che accontenta ogni esigenza di temperatura

Quando arriva il freddo i litigi sulla scelta della biancheria da letto sono inevitabili. Lenzuola e trapunte possono essere fonte di incomprensioni e malessere, perchè capita che uno dei due abbia più freddo dell'altro o viceversa. Se volete porre fine ai litigi con la vostra dolce metà la soluzione c'è e si chiama Breeze.

Smartduvet, un’azienda canadese, ha inventato Breeze la piastra da inserire nel copripiumino che permette di regolare le due metà del letto con temperature differenti. Il meccanismo posizionato al centro del piumone invia l'aria condizionata al lato della trapunta desiderato. La scatola centrale posta sotto il materasso controlla facilmente il meccanismo per un risultato efficiente e silenzioso. Se siamo fuori casa e vogliamo trovare il letto caldo basta collegarsi all'app e controllare la temperature e il flusso d'aria di ciascun lato.

Cosa ne pensate della trapunta Breeze? Non vedete l'ora di acquistarla per passare notti serene senza fastidiosi litigi? Allora non vi resta che preordinarla sul sito ufficiale della Smartduvet.