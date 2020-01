The Art of Game of Thrones il libro che svela i segreti della serie

Lo scorso maggio i fan hanno dovuto dire addio a Game of Thrones, anche se non ci sarà una nuova serie, le avventure dei protagonisti continueranno sulle pagine dei libri. Per questo motivo a marzo arriverà in Italia The Art of Game of Thrones.

L'edizione italiana, tradotta da Stefano Giorgianni, è curata da Deborah Riley, ha un'introduzione di David Benioff e D. B. Weiss, una prefazione della scenografa Gemma Jackson e anche concept art, bozzetti e immagini di scenografie della serie grazie ai quali i fan potranno scoprire nuovi segreti.

Se non vedete l'ora di immergervi di nuovo nel mondo del Trono di Spade, potete acquistare la versione inglese in attesa di quella italiana