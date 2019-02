Come truccare il viso dei bambini a carnevale con un fai da te semplice ed efficace

Carnevale è entrato ormai nel vivo e i piccoli non vedono l'ora di indossare il loro costume preferito? Per fargli vivere in pieno questa divertente festa a volte non è sufficiente scegliere un semplice costume, ma il travestimento deve essere completato dal trucco perfetto. Non vi sentite delle esperte truccatrici, ma nello stesso tempo non volete rinunciare a realizzare un make-up fai da te che renda felice il vostro bambino? Ecco alcune idee e consigli per realizzare il truccabimbi ideale e rendere il carnevale ancora più divertente e colorato.

Scegliere i prodotti giusti

La pelle dei bambini, a differenza di quella degli adulti è molto più delicata, per questo quando si decide di realizzare il trucco bisogna fare molta attenzione ai prodotti che scegliamo. La cosa più importante è acquistare quelli ipoallergenici, adatti alle pelli sensibili. In commercio ci sono molti kit per i truccabimbi composti da matite dal tratto ben definito o da acquerelli. La scelta dipende molto dalla nostra abilità. Le matite facili da utilizzare, hanno una resa meno definita dei prodotti a base di acqua, ma necessitano di una maggiore manualità nel disegno. In ogni caso è fondamentale scegliere prodotti di qualità che vanno via semplicemente con un pò d'acqua.

Come scegliere il trucco

Il trucco è perfetto per completare il costume o diventa un valido sostituto se i nostri piccoli sono particolarmente vivaci e non vogliono essere costretti all'interno di un vestito. In questo caso dobbiamo valutare il disegno non solo in base alle nostre abilità, ma scegliere quello che si intona di più al costume che abbiamo scelto.

Prima di decidere quale make-up realizzare, dobbiamo valutare anche l'età del nostro bambino. I bimbi piccoli anche se deliziosi con il loro costumino e con il trucco a tema, tendono a toccarsi spesso il viso. Quindi dobbiamo realizzarlo ben lontano da occhi e bocca per evitare che possano ingerirlo o che finisca negli occhi.

Importante è anche capire il luogo in cui si svolgerà la festa. Se viene realizzata in un luogo chiuso, i bambini tenderanno a sudare quindi potrebbero avere dei fastidi con il trucco. All'aperto invece questo rischio è limitato.

Idee per un make-up irresistibile

Il trucco da realizzare dipende molto dal costume scelto dal nostro bambino, a seconda del travestimento, il make-up può essere più o meno complicato. Vediamo alcune idee per farci ispirare.

Se il bambino è appassionato di galeoni o pirati, allora siamo fortunate, basta disegnare una cicatrice sulla guancia e il gioco è fatto. Lo stesso vale se i bambini che non riescono a lasciare arco e freccia. Per diventare un perfetto indiano d'america, bastano due semplici strisce rosse, e il travestimento è completo.

Il make-up diventa più difficile se il piccolo è appassionato di super eroi. Se Batman è il personaggio preferito possiamo semplicemente realizzare la sagoma della maschera per i bimbi più piccoli. Se invece è più grande non ci resta che dipingere la maschera sul volto arricchita con i dettagli tipici del pipistrello più famoso.

Un'idea potrebbe essere quella di travestire il bambino da diavoletto. In questo caso possiamo coprire il viso con un acquerello rosso, usare una matita nera per far risaltare i contorni e in un attimo il piccolo avrà un aspetto diabolico.

Per le bambine il trucco da farfalla è immancabile. Basta disegnare le sagome delle ali sul viso e colorarle in base alla tonalità del vestito. Se invece la piccola è appassionata di Ladybug la maschera da coccinella è irinunciabile. Non ci resta che armarci del colore rosso per realizzare la maschera e completarla con semplici pois neri.

Anche gli animali sono tra i travestimenti preferiti dei bambini. Leone e gatto sono quelli più amati. Basta realizzare un puntino nero sul naso e dei simpatici baffi e in un attimo avremo fatto contento il nostro piccolo.

Pronti a realizzare il make-up perfetto per il vostro bambino? Quale trucco preferite? Non vi resta che scegliere quello adatto al travestimento del vostro piccolo e realizzare un truccabimbi fai da te indimenticabile.