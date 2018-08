Chanel lancia una linea di cosmetica per uomini: Boy De Chanel

Chi l’ha detto che il makeup è solo per le donne? In un mondo in cui sempre più uomini sono attenti alla cura di sé tanto da avere una vera e propria beauty routine ecco che spuntano le prime collezioni makeup interamente dedicate a loro.

Chanel, anticipata qualche anno fa dal brand Tom Ford, ha lanciato la sua prima linea di makeup dedicata esclusivamente agli uomini: Boy De Chanel. La capsule collection ha un elegante packaging nero opaco ed è formata da un fondotinta effetto naturale, una matita per sopracciglia in varie tonalità e un balsamo idratante per le labbra. Tre prodotti che in pochi minuti renderanno l’incarnato di ogni uomo perfetto e curato.

Perché si è sentita l’esigenza di creare una linea di makeup esclusivamente per uomo? Perché la pelle degli uomini ha una differente grana rispetto a quella delle donne e Chanel ha quindi realizzato una gamma di prodotti studiata perfettamente per adattarsi alle esigenze degli uomini.

Pronti a provare la Boy De Chanel?