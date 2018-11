Un cofanetto in edizione speciale per festeggiare i dieci anni di Twilight

La timida e dolce Bella Swan e l'enigmatico e bellissimo Edward Cullen hanno conquistato fin da subito i cuori di milioni di persone, prima attraverso le pagine dei libri e poi attraverso le pellicole cinematografiche. Il 21 novembre, a dieci anni dall'uscita nei cinema del primo capitolo della saga, i fan potranno ripercorrere la storia d'amore tra una studentessa della piovosa cittadina di Forks e un vampiro che cerca di condurre una vita normale, mimetizzandosi con la popolazione del posto.

Per celebrare al meglio un traguardo così importante, il 5 dicembre verranno pubblicati due boxset con tutti i film in edizione limitata e numerata: uno in formato DVD con all'interno 12 dischi e uno in formato Blu-Ray formato da 6 dischi.

Il cofanetto contiene tre ore di materiale inedito e oltre 14 ore di extra dalle versioni originali home video di tutti e cinque i film: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn - Parte 1 e Breaking Dawn - Parte 2. La confezione caratterizzata da un caldo rosso su cui spiccano le scritte in argento, è arricchita da un cortometraggio intitolato The Twilight Tour… 10 Years Later, in cui la regista e l’attore Jackson Rathbone che interpretava Jasper Hale, ripercorrono le tappe più importanti della saga, visitando le location più significative a distanza di dieci anni.

Le sorprese per i fan non finiscono qui. Per ingannare l'attesa fino a dicembre, potrete trovare dal 14 novembre ciascuno dei film della saga in formato DVD all'interno di Digibook in edizione limitata che sulle copertine sfoggiano nuovi artwork. Se preferite il formato Blu-Ray UltraHD 4k bisogna aspettare il 5 dicembre quando verrà lanciato in contemporanea con il cofanetto.

Siete pronti a festeggiare il compleanno della saga più romantica degli ultimi anni? Non vedete l'ora di tuffarvi nel mondo di Belle ed Edward? Non vi resta che aspettare fino al 5 dicembre quando potrete stringere tra le mani l'edizione speciale del cofanetto e gustarvela comodamente seduti sul divano.