Ultraboost, Adidas presenta la novità della Primavera 2019

La primavera è alle porte e Adidas la anticipa di qualche giorno con un nuovo paio di Adidas da running. Si tratta delle 'Ultraboost', un modello che conquisterà gli amanti della corsa e non solo.

Ultraboost, le nuove scarpe Adidas

Il brand - specializzato nella produzione di abbigliamento e materiale sportivo - ha lanciato, dal 21 febbraio, le sue scarpe di ultimissima generazione, le sneakers da running del futuro. Leggere ma che abbracciano bene la caviglia, ideali per i professionisti ma anche per chi di corsa non ne sa nulla.

Sì, perché a differenza di altre scarpe da corsa, le Ultraboost di Adidas sono anche belle da vedere e da indossare per uscire. Dunque, con molta probabilità, gli amanti delle sneakers e delle sneakers di tendenza non resisteranno all'acquisto.

Le Ultraboost di Adidas sono già in vendita sul sito ufficiale adidas.it al prezzo di 179,95 euro.