UNO: il gioco iconico, dedicato ad Harry Potter

Per chi ama Harry Potter ed è cresciuto con il gioco iconico, UNO, finalmente sono arrivate le carte del maghetto più famoso di sempre. La Mattel, ha deciso di realizzare il gioco UNO dedicato a Harry Potter.

Dopo libri, film, gadget e giochi di tutti i tipi, Harry e ai suoi amici hanno conquistato il passatempo più amato dai ragazzi cresciuti negli anni '90 e non solo.

Il divertimento è assicurato in compagnia di Hermione, Ron, il professor Silente e i tuoi personaggi preferiti di Hogwarts.

Come si gioca? Come nella versione classica gli sfidanti devono sbarazzarsi di tutte le proprie carte abbinandole a quelle uguali. La novità inclusa in questa versione è la carta del Cappello Parlante: quando decidi di utilizzare questa carta contro un altro giocatore, questo dovrà continuare a pescare finché non troverà una carta di Grifondoro.

Un gioco imperdibile per i nostalgici e per i veri fan di Harry Potter!