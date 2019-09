"Non mi sono mai piaciuta", il libro di Valentina Dallari sull'anoressia

Dopo Giulia De Lellis, anche Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di raccontarsi all'interno di un libro dal titolo molto forte: "Non mi sono mai piaciuta".

Valentina dopo un periodo difficile, ormai lanciata con la sua carriera di deejay e influencer, ha deciso di buttarsi tutto alle spalle e affrontare una nuova fase della sua vita con un volume autobiografico.

"Non mi sono mai piaciuta" è un libro in cui Valentina si mette a nudo e racconta ai suoi fan la lotta che ha dovuto combattere contro una malattia che poco alla volta la stava distruggendo, l'anoressia.

Arrivata a pesare 37 kg, la deejay grazie al suo carattere tenace, ma sensibile ha avuto la forza di reagire e di affrontare la malattia. Il ricovero, nel gennaio del 2018, in una clinica specializzata e i mesi di cure hanno portato Valentina ad affermare che il peggio è passato.

Per sancire la rinascita, l'ex tronista ha deciso di condividere la sua esperienza. Nel libro, interamente scritto da lei, l'autrice non vuole dare consigli alle ragazze che sono alle prese con l'anoressia, ma semplicemente è il suo modo per dire addio alla malattia che per anni ha dominato la sua vita.

"Non mi sono mai piaciuta", in libreria da domani, è un libro forte ma che ci racconta l'anoressia attraverso gli occhi di chi l'ha vissuta sulla propria pelle.