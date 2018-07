Nordik Air Design: il ventilatore da soffitto con illuminazione a led

Con l'arrivo del caldo siamo alla ricerca di sistemi in grado di concederci una tregua dalle alte temperature. Non sempre siamo disposti a realizzare lavori invasivi. Per questo l'utilizzo dei ventilatori è la soluzione perfetta per ottenere in modo semplice e rapido temperature più basse e quella sensazione di benessere.

Se non sappiamo rinunciare al design e siamo alla ricerca di una soluzione tecnologica che faccia ampio uso di materiali innovativi, il ventilatore Vortice fa al caso nostro. L'azienda ha realizzato le pale da soffitto Nordik Air Design frutto di un'attenta progettazione che non ha rinunciato allo stile e all'eleganza.

Il complemento d'arredo dalle linee moderne, grazie alla possibilità di personalizzarlo si adatta perfettamente ai nostri gusti. Le finiture, il colore e le dimensioni potranno essere combinate rispettando in pieno l'arredamento e lo stile della casa. Le pale in fibra di carbonio formate da 5 diversi strati e la struttura in acciaio sono leggeri, ma nello stesso tempo estremamente resistenti.

Alla struttura bianca, rossa, color titanio o trasparente si abbinano, in base ai propri gusti, pale di colore nero se si ha uno stile moderno e minimale, pale effetto legno se si preferisce uno stile caldo e accogliente come solo il materiale naturale e le sue venature possono conferire all'ambiente.

Oltre al design, il ventilatore è stato studiato per essere pratico e funzionale. Il punto di forza è il sistema d'illuminazione a led che offre tre modalità di illuminazione: ambiente domestico, ambiente lavorativo e ambiente domestico misto, per rispondere ad ogni necessità ed integrarsi con lo spazio che lo circonda.

La funzione che lo contraddistingue dagli altri modelli in circolazione? La reversibilità, la caratteristica fa si che il ventilatore possa essere usato anche in inverno. La possibilità di decidere se far girare le pale in senso orario o antiorario, indirizza il flusso dell'aria nella direzione adatta alle esigenze del momento.

Consultando il sito Vortice è possibile comporre il proprio Nordik Air Design adatto all'ambiente in cui si vuole installarlo rispondendo in piano ai gusti e all'erredo.