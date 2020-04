Véritable il sistema per coltivare le erbe aromatiche in modo semplice e veloce

Le erbe aromatiche sono il completamento perfetto di ogni piatto. Bastano poche foglioline e il cibo cambia sapore. Per rendere ogni ricetta all’altezza dei grandi chef, queste non possono mancare nella cucina degli appassionati.

Non sempre si hanno a disposizione quelle fresche per questo si cerca di coltivarle in casa, ma non è facile. Per avere piantine sempreverdi l’aiuto indispensabile è Véritable. L’azienda realizza piccoli orti da interno che sono veri e propri oggetti di design.

Véritable Smart ha uno stile moderno, finiture curate e ha una grande attenzione al dettaglio, per renderlo adatto a ogni stile d’arredamento.

Anche se non si ha il pollice verde con questo sistema è possibile coltivare origano, pomodoro, basilico, mini-peperoni, rosmarino, jalapeno e tantissime altre piantine contenute all’interno di “lingotti” che comprendono il substrato naturale, i semi biologici e i nutrienti essenziali.

Il sistema Véritable è estremamente tecnologico. Il lingotto viene bagnato da un sistema automatico di irrigazione, con un serbatoio interno da 1 a 4 settimane di autonomia, mentre la luce viene fornita da lampade Led regolabili in altezza.

La versione Smart adatta automaticamente l’intensità in funzione della luminosità dell’ambiente: il dispositivo è quindi ottimo per uso in interni, ma anche da mettere sul balcone. Inoltre, le lampade Led sono associate ad apposite lenti capaci di concentrare il fascio luminoso sulle piante, evitando ogni genere di dispersione simulando il ciclo naturale.

Il risultato? Con Véritable si hanno alimenti sani e gustosi, derivanti da sementi biologiche, senza pesticidi e 100% naturali.