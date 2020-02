Vi stupiremo con difetti speciali, il libro per affrontare il problema della disabilità

Raccontare la disabilità non è semplice, bisogna affacciarsi ad un mondo spesso sconosciuto, ma che in realtà è pieno di amore e accoglienza.

Grazie ai racconti Patrizia Rinaldi e alle immagini di Francesca Assirelli, possiamo avvicinarci a questa realtà attraverso la storia di tre bambini nati con difetti, ma proprio per questo unici e speciali. Il libro "Vi stupiremo con difetti speciali" racconta la storia di Alba, Akin e Huang.

Alba è una bimba down, che ha avuto la fortuna di incontrare papà Elle dopo che sua madre ha deciso di lasciarla in ospedale a causa del suo cromosoma in più. La piccola Alba ha trovato una nuova famiglia piena di affetto, insieme al gatto Giorgio, affrontano tutti insieme le sfide quotidiane fatte di capricci, risate e giochi.

Il piccolo Akin, costretto su una sedia a rotelle, dopo tanto dolore ha incontrato una nuova famiglia. Grazie all'amore di mamma, papà e della sorellina ha ritrovato la voglia di ridere e scherzare perchè anche se il male non si dimentica, l'amore riesce a farsi spazio nelle situazioni più difficili.

Infine Huang, affetto da una patologia che lo avrebbe presto portato via dalla sua famiglia. Invece, contro ogni aspettativa, Huang non solo continua a vivere, ma allieta le giornate dei suoi genitori con la sua voce inconfondibile.

Vi stupiremo con difetti speciali è un libro da leggere e rileggere ai propri bambini, per insegnargli l'importanza dell'inclusione perchè la disabilità non è un limite.