Con il nuovo robot Vileda la casa sarà sempre pulita e in poco tempo

Il tempo da dedicare alle pulizie è sempre meno, per avere la casa sempre in ordine in poco tempo, i robot sono un aiuto a cui è difficile resistere. Vileda lo sa e ha creato il nuovo modello VR 102, dal design elegante unito alle alte prestazioni.

Le due spazzole rotanti laterali convogliano le particelle di sporco verso la bocchetta di aspirazione Extra Large, che consente di raccogliere più sporco in meno tempo. Grazie alla forza aspirante del robot, tutta la polvere confluisce nel capiente vano raccogli-sporco. Il raccoglitore XL ha un sistema di filtraggio perfetto per raccogliere ogni tipo di residui.

Il design ultra-sottile permette di raggiungere facilmente anche i punti più critici, sotto i mobili o il divano. Per un risultato impeccabile, le due spazzole laterali consentono di intervenire con estrema precisione anche negli angoli e sui bordi delle pareti.

Avete bambini piccoli a casa e temete di svegliarli? Il VR 102 dotato di due programmi di pulizia Standard e Silenzioso è perfetto in ogni situazione. Dotato del dispositivo Active Sound Control garantisce un livello inferiore di rumore senza essere invadente.

I tre percorsi di navigazione con movimenti Automatici, a Spirale o a Zig-Zag permettono di pulire in ogni zona della casa in maniera ottimale. Il sensore anti-caduta, consente il massimo dell'efficienza anche in prossimità di scale e dislivelli e cambiare automaticamente direzione quando avverte il pericolo. Con il morbido paraurti in gomma i mobili saranno sempre protetti e al sicuro in caso di contatto.

Cosa ne pensate del nuovo Vileda VR 102? Non vedete l'ora di provarlo sui vostri pavimenti e dedicare il vostro tempo libero a ciò che amate?