Vileda si tinge di rosa contro i tumori al seno

Lavare i pavimenti di casa, stendere il bucato o mantenere l’appartamento pulito sono attività a cui siamo costretti a dedicarci per avere la casa in ordine. Per rendere le pulizie piacevoli, dargli un tocco glam e fare un gesto a favore della ricerca contro la lotta al tumore, possiamo farci accompagnare nelle nostre attività, dall’edizione limitata “Promozione Rosa” di Vileda.



Il marchio tedesco ha rinnovato la sua partnership con Susan G. Komen Italia, associazione senza scopo di lucro che opera dal 2000 nel campo della lotta al tumori del seno.



L’edizione limitata prevede una selezione di prodotti totalmente rosa simbolo di delicatezza e femminilità, ma anche forza e coraggio. A completare la gamma di prodotti c’è un fiocco dello stesso colore, simbolo universale della lotta ai tumori al seno.



La linea total pink è caratterizzata da quattro prodotti tra cui il SuperMocio Completo, formato da secchio, manico, strizzatore e fiocco. Per un tocco di design la scopa ViStyle pratica ed efficace è perfetta. Per mani protette e morbide i guanti sensitive donano il massimo del comfort ed essere alla moda anche quando si lavano i piatti. L’edizione limitata è completata dal SuperMocio Ricambio Micro+Cotton, che unisce l’assorbenza del cotone alle prestazioni della microfibra.

Cosa ne pensate della Linea Rosa che sostiene Susan G. Komen nella lotta ai tumori del seno? Difficile rinunciare a prodotti efficienti, eleganti che puntano sulla sensibilizzazione, sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.