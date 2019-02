World Nutella Day: la festa più buona del mondo

L'amore dolce e goloso per eccellenza, consolatorio nei momenti tristi e presente fin da quando siamo bambini. Che sia per colazione, merenda e spuntini di mezzanotte la Nutella è un fenomeno che attraversa generazioni. Oggi 5 febbraio è il World Nutella® Day, un'idea nata dalla blogger americana Sara Rosso, il 5 febbraio 2007. Pensata per scherzo, è diventata poi una divertente commemorazione in tutto il mondo per i fan della crema alla nocciola, che in questa data, da ogni parte del mondo, condividono foto, ricette e poesie sui social per rendere omaggio alla golosità.

Ma dove, come e quando è nata la Nutella?

Tutto nasce ad opera di Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, che sull'idea di una pasta dolce con nocciole, zucchero e cacao crea un panetto da gustare sul pane con il nome "Giandujot", dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero e pochi anni dopo esce il primo vasetto di una nuova crema a base di nocciole e cacao che però non ha ancora un nome. Solo dopo nel 1964 nascerà il marchio riconoscibile oggi in tutto il mondo, che segnerà una storia dolcissima.

Cinquant'anni dopo questo prodotto è ancora la crema alla nocciola per eccellenza, che accanto a competitor e imitatori, ha una ricetta senza paragoni che non arresta la nostra dipendenza, tanto da doverla nascondere durante le diete. E' interessante scoprire come nel tempo questo prodotto sia diventato l'ingrediente protagonista di tante ricette deliziose e un fenomeno di aggregazione, in piccolo con momenti di condivisione di golosità tra amici e in scala globale come durante questa festività.

#WorldNutellaDay

Infatti durante questa giornata i più grandi fan si sbizzirriscono condividendo ricette, idee e addirittura poesie sulla dolcezza che è possibile consultare sul sito del World Nutella Day. Si possono scoprire tante idee deliziose, magari per organizzare una festa ed avere un'ottima e conclamata scusa per mangiare la Nutella in tutti i modi.

Foto da https://www.nutelladay.com/it

Oltre alle ricette, la blogger creatrice è presente in video ispiratori per i fan in modo che possano diffondere a colpi di hashtags le loro idee creative su come mangiare, preparare ricette o fare festa con con la Nutella protagonista. Infatti è stata l'idea di tanti asili e scuole festeggiare questo giorno con i bambini, magari preparando una merenda insieme per passare una giornata diversa.

Dunque, ancora non hai pensato come gustarla? Oggi si può, senza rimorsi per quelle ore di palestra spese a sudare.