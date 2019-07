Xiaomi annuncia l'arrivo del nuovo aspirapolvere verticale senza fili

Xiaomi sempre più orientata sugli elettrodomestici per rendere la casa più smart, ha presentato un nuovo prodotto per la pulizia. L'azienda ha realizzato la Mi Handheld Vacuum Cleaner, l’aspirapolvere verticale pronto a rendere il vostro appartamento bello e pulito in modo semplice e veloce.

Il design minimale, che contraddistingue i prodotti Xiaomi si abbina a caratteristiche uniche e all'avanguardia. Mi Handheld Vacuum Cleaner assicura una pulizia potente senza fili. Alimentato da un motore brushless DC e dalla tecnologia a 9 cicloni, è in grado di garantire un’aspirazione da 90 AirWatt e fino a 100.000 giri al minuto.

Il modello pensato per chi soffre di allergie è dotato di filtro HEPA, che permette di catturare fino al 99,97% di particelle fino a 0,3 micron, quindi ci libera in poco tempo da polvere, polline, capelli e i peli dei nostri amici a quattro zampe.

Il modello include quattro accessori per la pulizia di diverse superfici, tra questi, quelli per la pulizia di tappeti e pavimenti, ma anche per pulire la tastiere dei notebook dai residui di snack e per avere divani sempre puliti e in ordine.

Dotato di una base di ricarica con supporto a parete per riporlo in modo facile, la batteria interna ricaricabile da 2.500 mAh è in grado di offrire mezz’ora di pulizia con un tempo di ricarica di circa 2.5 ore.

Leggera e maneggevole, con pochi e semplici gesti possiamo svuotare lo sporco senza sporcarci le mani.

Mi Handheld Vacuum Cleaner sarà disponibile su Amazon dal 22 luglio al prezzo di 249,99 euro.