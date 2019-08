Forma fisica e controllo della salute sono i tratti distintivi della nuova bilancia Xiaomi

L’estate sta per terminare, questo non vuol dire rinunciare alla forma fisica e lasciarsi andare. Per conservare una linea invidiabile oltre allo sport e all’alimentazione sana, possiamo farci aiutare dalla bilancia. In particolare dal nuovo modello lanciato da Xiaomi, Mi Body Composition Scale.

La bilancia oltre al peso corporeo, vi dà anche un'immagine realistica della salute e della forma fisica attraverso ben 13 punti dati, come composizione corporea, volume muscolare. Inoltre, attraverso una serie di algoritmi complessi e un'analisi avanzata dell'impedenza bioeletrica (BIA), produce statistiche accurate per avere la vostra salute sempre sotto controllo.

Mi Body Composition Scale è pensata per tutta la famiglia, dagli adulti ai bambini, riesce ad identificare e memorizzare in automatico fino a 16 profili utente.

Oltre alle persone è pensata anche per controllare il peso di verdure, frutta e alimenti confezionati, ideale per chi segue un regime alimentare.

La bilancia dal design elegante ha un pannello principale progettato con un vetro temperato con finitura anti-scivolo per garantire il grip necessario, nel caso di piedi bagnati. Il display a luci LED è integrato nel pannello superiore e appare nel momento in cui si sale sulla bilancia per più di tre secondi. Il sensore luminoso modera automaticamente la luminosità a seconda delle condizioni.

Mi Body Composition Scale è resa unica da una struttura raffinata e minimal, perfetta per adattarsi ad ogni stile della casa.

Con questa bilancia disponibile nei Mi Store e su Amazon.it a partire da settembre, pesarsi non sarà più un problema.