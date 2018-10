Il nuovo motore Yamaha per biciclette dalla pedalata assistita

La bici è tra gli sport ideali per rimanere in forma e fare piacevoli passeggiate. A volte durante un percorso su terreni impervi, si ha bisogno di un piccolo aiuto per pedalare in totale tranquillità. In questo caso la scelta adatta è quella di montare un motore Yamaha sulla propria bicicletta.

L'azienda giapponese leader nel settore delle moto, ha progettato un motore interamente dedicato alle bici caratterizzato da quattro sensori. Oltre alla velocità, alla cadenza e alla pressione sui pedali, il quarto sensore consente di adattare la modalità di supporto al motore in base alla pendenza per facilitare la pedalata e limitare i consumi della batteria. Il sistema del tutto automatico seleziona al momento della partenza il livello di assistenza, per passare in modo graduale agli altri livelli.

Yamaha ha presentato anche 2 nuovi display. Il Display A compatto, può essere montato sulla parte sinistra del manubrio ed ha un display LCD da 1,7″ monocromatico. Il display consente di avere sempre sotto controllo la carica della batteria, la velocità e il livello di assistenza al motore. L'accessorio inoltre si trasforma in una comoda luce per pedalare in totale sicurezza.

Il Display C ha uno schermo più grande da 2.8″ a colori. Il piccolo navigatore di bordo può visualizzare l’orologio, la carica della batteria, la velocità, il livello di assistenza e il misuratore di potenza, oltre alla selezione di km totali, km parziali, velocità massima, velocità media e calorie consumate. Il pulsante per le luci a destra, consente di accenderle in un attimo per avere sempre il massimo della sicurezza.

Il motore Yamaha con i suoi display è l'aiuto perfetto se non vogliamo rinunciare ad una piacevole passeggiata in totale relax.