Yeelight 2 in 1, la zanzariera elettrica per liberarci dagli insetti

Il caldo e l'estate sono l'occasione giusta per passare sere all'aperto in compagnia di amici e parenti organizzando grigliate o giochi con i più piccoli. La presenza di insetti e zanzare possono trasformare una serata tranquilla in un'esperienza negativa a causa delle punture e di un fastidioso prurito.

Con il nuovo prodotto anti-zanzare Yeelight 2 in 1, possiamo liberarci da questi insetti e trascorrere ore all'aperto in totale serenità comodamente seduti sul dondolo, in compagnia di un buon libro.

Il dispositivo dal design semplice ed elegante si presenta come la classica lampada antizanzare, dotata di luce ultravioletta per attirare gli insetti verso di sé e intrappolarle all'interno dove verranno uccise.

Perfetto sia per l'interno che per l'esterno Yeelight può essere comodamente portato con sè in ogni angolo della casa, come? Basta estrarlo e montare il manico e l'antizanzare elettrico diventa una comoda racchetta da poter usare in ogni momento della giornata.

La racchetta può essere usata per circa 3 o 4 ore una volta estratta dalla base. Per caricarla basta collegarla ad un dispositivo usb e in poche ore sarà pronta all'uso.

Per avere sogni tranquilli e sereni, la lampada si attiva automaticamente di notte e si spegne al mattino.

Pronti a vivere un'estate serena senza zanzare? Non vi resta che acquistare il dispositivo elettrico Yeelight 2 in 1.