Zaino da trekking porta bambino per vacanze immersi nella natura

Le vacanze estive sono il modo migliore per trascorrere del tempo con la famiglia. Viaggiare con i bambini non è semplice, hanno bisogno di molti accessori e si stancano facilmente soprattutto se amate escursioni in montagna immersi nella natura.

Per rendere la vacanza smart lo zaino da trekking porta bambino è la soluzione ideale. Il modello stabile e a prova di torsione grazie al telaio in alluminio permette di trasportare il piccolo comodamente. La staffa in alluminio pieghevole e lo schienale in tessuto traforato, permettono al piccolo di viaggiare comodamente senza sudare anche nelle ore più calde della giornata.

Lo zaino dotato di scomparti interni ed esterni compreso il porta bottiglie, permette di avere con voi tutto il necessario per il vostro viaggio e quello del piccolo. Non dovete fare altro che mettere lo zaino in spalla, regolarlo in base alla vostra corporatura e a quella del bambino e andare alla scoperta della natura incontaminata.