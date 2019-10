I testi migliori per superare i concorsi pubblici 2019/2020

Ragazzi appena usciti dalle scuole superiori, giovani laureati o persone in cerca di una nuova occasione, spesso si scontano con la ricerca del lavoro. Non sempre è semplice e il rischio di scoraggiarsi è dietro l’angolo.

I settori in cui indirizzarsi sono diversi, ognuno rispecchia le proprie attitudini, tra le varie opportunità, oltre ai corsi di formazione, ci sono anche i concorsi pubblici.

Tra bandi in uscita e quelli già attivi le offerte di lavoro sono molte. Per sfruttare al meglio questa occasione è fondamentale prepararsi in modo adeguato. In commercio esistono testi e volumi pensati per permette agli aspiranti partecipanti di affrontare con tutti gli strumenti necessari le pre-selezioni.

Non sapete quale testo è adatto ad un determinato concorso? Ecco i migliori libri per superare i concorsi pubblici 2019/2020.

Tra i concorsi c’è grandissima attesa per il bando Inps che verrà pubblicato nel mese di novembre. I posti a disposizione sono numerosi e prevedono impieghi nell’ambito sanitario e giudiziario. Per prepararsi al meglio e superare le prove pre-selettive, non potete farvi sfuggire questo volume. Il libro vi accompagnerà passo, passo nella preparazione del test attraverso esercizi e materiale di studio. Ragionamento logico, problem solving, matematica, capacità visiva, comprensione e logica verbale sono gli argomenti centrali del test. Il libro strutturato in varie sezioni vi fornisce le spiegazioni alle varie tipologie di domande con centinaia di esempi e di esercizi su tutti gli argomenti. Inoltre, un apposito capitolo illustra le migliori strategie per risolvere i quesiti a risposta multipla, fondamentali per avere il massimo punteggio nella fase di pre-selezione e superare gli altri candidati.

Scopri di più su Amazon a 16,91€

È la decima edizione del corso triennale, che si concluderà nel 2023, e prevede circa 626 posti anche per i civili, ma con determinati requisiti. Le candidature aperte fino al 10 novembre 2019, saranno seguite da una fase preliminare e una specifica. Per prepararsi al meglio al secondo step questo libro è perfetto. Il testo suddiviso in più parti è strutturato per accompagnare i candidati nei vari livelli del test. Mentre la prima sezione tratta delle specifiche per diventare Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri completato da nozioni sull'Arma, sul ruolo, i compiti e le prospettive di carriera, la seconda parte preparerà alla prova scritta di composizione italiana con vari suggerimenti per sviluppare i temi. La terza dedicata ai test di personalità e intellettivi e la quarta strutturata sulla prova orale, completano il piano per prepararsi al meglio al concorso. Se non vedete l’ora di esercitarvi, all'interno del volume c’è un codice personale che permette di accedere gratuitamente al software online ed effettuare infinite simulazioni di test attitudinali.

Scopri di più su Amazon a 25,50€





Tra i concorsi pubblici 2019, il Senato della Repubblica ha pubblicato un bando per l’assunzione di 60 coadiutori parlamentari. Per partecipare i candidati devono avere il diploma di scuola superiore e presentare domanda entro l’8 novembre 2019. Il volume è pensato per aiutare i partecipanti a superare la prova preliminare. Per essere idonei bisogna risolvere 50 quesiti attitudinali a risposta multipla, 20 dei quali sono di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo) e 30 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale, ragionamento critico-verbale). Pensate sia impossibile? Niente paura il testo nella prima parte vi aiuta ad acquisire gli strumenti per risolverli correttamente, attraverso spiegazioni con esempi concreti. La seconda sezione vi permette di ripassare quanto acquisito attraverso verifiche con soluzioni commentate. La terza, infine, contiene 5 batterie di test, scaricabili on line dall’area riservata, con esercitazioni complete. Inoltre, il volume è completato da un software di simulazione per effettuare test mirati e un video corso di logica, con oltre 20 ore di lezioni.

Scopri di più su Amazon a 30,00€





Per quanto riguarda il bando per operatori giudiziari non ci sono limiti di età e come titolo di studio basta la licenza media. Il concorso per l'assunzione di 616 funzionari da dislocare negli uffici di alcune Regioni italiane, implica la conoscenza minima di apparecchiature informatiche. Per arrivare pronti al concorso questo volume è lo strumento che state cercando. Vi aiuterà ad acquisire le conoscenze basilari e ad usare agilmente i computer e i supporti tecnologici. La prima parte vi farà entrare in contatto con il sistema operativo Windows 10 e con il pacchetto Office 2016. In questo modo avrete le basi dell'Information Technology e sarete in grado di creare testi, realizzare presentazioni multimediali, elaborare calcoli, realizzare grafici e navigare con sicurezza tra i vari siti internet. Una volta acquisite le conoscenze, potrete mettere in pratica i vostri studi con un'ampia raccolta di esercizi a risposta multipla, suddivisi per argomento e per livello di difficoltà, da quello base a quello avanzato, molti sono completati da soluzioni con il conseguente commento. Per arrivare pronti al concorso, il software di simulazione vi permetterà di effettuare infinite esercitazioni online.

Scopri di più su Amazon a 17,00€



Il concorso dà l'opportunità a ben 1.800 esperti tra infermieri, operatori socio sanitari, collaboratori sanitari e dirigenti, che avranno un contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato. Solo chi ha vissuto in prima persona l'esperienza nel settore medico può preparare al meglio i futuri operatori. L'autore del libro, esperto nella selezione le personale, fornisce i requisiti fondamentali a coloro che si apprestano a frequentare un corso di formazione per OSS o a sostenere un concorso pubblico per Operatore Socio Sanitario. Gli argomenti vengono trattati in maniera chiara rispettando in pieno i programmi d'esame. Il libro suddiviso in 5 sezioni caratterizzate da colori diversi, tratta in modo approfondito gli argomenti principali. La prima parte si concentra sull'aspetto burocratico con le norme sulla professione e sulla responsabilità giuridica degli operatori sanitari. La seconda si basa su nozioni di psicologia, sociologia e sistemi sociali, nella terza ci sono nozioni di igiene e sicurezza. La quarta sezione aiuta il candidato a prepararsi e a mettere in pratica le principali procedure operative della professione di OSS, nell'ultima si scopre l'anatomia e fisiologia dell'uomo con i principali apparati. Ogni sezione termina con quesiti, con soluzioni e commenti per testare quanto appreso.

Scopri di più su Amazon a 32,30€



Le prove di cultura generale e logica sono frequenti nei concorsi di ogni genere e spesso sono uno spartiacque tra la prima e la seconda fase. Il volume è stato strutturato per preparare gli studenti alla prova d'ammissione all'università o a superare un concorso pubblico. Le materie inserite nel testo sono state selezionate dopo l'analisi di quelle che solitamente vengono chieste durante la fase di selezione. Per questo all'interno del libro troverete la parte di logica, le serie numeriche, i quiz figurati, cultura generale con educazione civica, geografia, storia dell'arte, scienze sociali, matematica, scienze naturali, informatica, internet e test sulla lingua inglese. Ogni domanda è a risposta multipla ed è completata da approfondimenti e soluzioni. Il volume include tutti gli argomenti contenuti nel testo, per esercitarvi e simulare le prove d'esame.

Scopri di più su Amazon a 16,83€

Per chi vuole entrare nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate i test psico-attitudinali sono molto importanti. Il libro fornisce indicazioni sull'iter di selezione sia nelle aziende private sia nella pubblica amministrazione, concentrandosi sul colloquio con lo psicologo e fornendo consigli per affrontarlo al meglio. La seconda parte si occupa dei test di personalità, i test grafici, le tecniche di completamento e gli inventari autografici. Infine, la terza parte si concentra sulla teoria dei test attitudinali più utilizzati per concludersi con questionari per l'esercitazione e verificare così il vostro livello di preparazione.

Scopri di più su Amazon a 18,70€