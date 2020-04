La luna su Soho, il nuovo urban fantasy di Ben Aaronovitch

Ben Aaronovitch, autore di origine britannica, famoso per aver ideato alcuni episodi della serie fantascientifica cult Doctor Who torna in libreria con La luna su Soho. Nelle pagine ritroviamo le avventure del giovane agente della Metropolitan Police di Londra, Peter Grant che abbiamo conosciuto ne I fiumi di Londra.

Il giovane destinato a una carriera ordinaria all’interno delle forze di polizia, dopo l’incontro con un fantasma, diventa un apprendista dell’ispettore capo e ultimo mago in circolazione, destinato a contrastare forze magiche ed eventi soprannaturali.

Ne La luna su Soho ritroviamo Peter alle prese con il cadavere di Cyrus Wilkins, batterista jazz part-time e contabile a tempo pieno. L’uomo è morto per un attacco cardiaco durante un’esibizione, la cosa strana è che le note jazz risuonano dal suo corpo esanime come fosse uno stereo.

Peter capisce che non è una morte naturale, scopre che qualcosa di magico si muove nell'ombra uccidendo una serie di musicisti jazz dilettanti e semiprofessionisti durante le loro esecuzioni

Peter impegnato anche in un secondo caso, mentre investiga intorno agli omicidi avvenuti nel quartiere di Soho, scopre che tutte le tracce conducono ad un giovane musicista jazz di nome Richard “Lord".

Disponibile in formato e-book, non vi resta che immergervi nella nuova avventura che metterà di nuovo alla prova Peter Grant.