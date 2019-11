I libri fantasy che un appassionato del genere non può farsi sfuggire

I libri fantasy sono un genere che appassiona da sempre grandi e piccini. Le storie piene di mistero e magia riescono a trasportare il lettore in universi paralleli e mondi mai conosciuti prima.

Grazie a queste pagine ognuno di noi immagina di essere il protagonista di battaglie epiche, si immedesima con una principessa pronta a mettere in campo tutto il suo coraggio per difendere il suo regno o siamo pronti a perderci in boschi incantati.

La letteratura di questo genere, ha messo a disposizione degli appassionati numerosi racconti e titoli, ma ci sono dei libri che sono entrati nell’immaginario comune tanto da diventare libri imperdibili e che devono fare assolutamente parte della vostra libreria. Oltre ai grandi classici come Harry Potter e il Signore degli anelli, vediamo i migliori libri fantasy da leggere almeno una volta nella vita.

La trilogia fantasy di Philip Pullman, che comprende La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra è tra le più apprezzate nonostante siano passati diversi anni dalla prima pubblicazione. La storia della piccola Lyra Belacqua, diventate poi un film intitolato "La bussola d’oro", ha al suo interno la visione dell’autore che vuole affrontare temi importanti come la vita, la morte l’esistenza di Dio all’interno del fantasy che per lui non è un genere fine a sé stesso, ma riesce a racchiudere tutti questi elementi.

Viaggi fino alla fine del mondo, creature fantastiche, epiche battaglie tra il bene e il male sono gli elementi essenziali di questo libro scritto negli anni ’50 da C.S. Lewis. La saga che comprende fino ad ora ben sette libri, è considerata un grande classico della letteratura inglese del '900. Il libro pensato per i ragazzi, ma anche per gli adulti, ha al suo interno una serie di personaggi come fauni, ninfe, streghe, animali parlanti, eroici guerrieri, che vivono magiche avventure in un mondo che ha continui richiami alla storia grazie alla cultura sconfinata dello scrittore. Questa edizione è arricchita da un breve saggio in appendice, in cui Lewis stesso spiega cosa significhi per lui "scrivere per i bambini”.

A differenza dei classici libri fantasy, i protagonisti assoluti di questo libro, diventato anche una serie tv, sono le figure mitologiche. Il protagonista è Sharon che dopo tre anni di prigionia, sta per tornare in libertà, ma viene a sapere della morte improvvisa di sua moglie e del suo migliore amico. Sull’aereo che lo riporta a casa incontra un uomo che gli propone un lavoro che poco alla volta lo porta nel bel mezzo di scontri tra antiche divinità, tradizioni che trasportano il lettore in intrecci incantati e appassionanti.

Tra i libri fantasy che un appassionato del genere non può non avere nella sua libreria, c’è questa saga caratterizzata per la sua originalità. I protagonisti non sono elfi o draghi, ma uomini o meglio schiavi oppressi. Fino a quando un giorno arriva nell’esercito un uomo ricoperto da cicatrici che riesce ad uccidere il signorotto locale e le sue guardie, liberando i suoi compagni. Insieme iniziano una serie di avventure contraddistinte dalla loro capacità di trarre la loro forza dai poteri dei metalli. Alla banda si unisce Vin una ladruncola brava a truffare i nobili. La ragazza provata da un passato difficile, non si fida di nessuno, ma dovrà imparare a fidarsi di Kelseir se vuole dominare i suoi poteri di cui non conosce la portata.

Per chi ama i romanzi storici e si vuole avvicinare al genere fantasy, difficile non appassionarsi a questo libro. Ambientata nell’inghilterra dell’800, la nazione si trova a fronteggiare la secolare perdita della magia che a lungo ha caratterizzato il territorio britannico. Le cose iniziano a cambiare quando dalle lontane regioni del nord appare Il Signor Norrell e il suo allievo Jonathan Strange loro sono i due ancora in grado di praticare la magia. La caratteristica principale del libro è la capacità di parlare di mafia con lo sfondo di avvenimenti storici, come la guerra a Napoleone. Norrell infatti si trasferisce a Londra per prestare i suoi servigi alla corta e sconfiggere così l’imperatore francese. Lo stile accattivante del racconto riesce a tenere i lettori con il fiato sospeso.

I draghi sono gli animali fantastici per eccellenza, quindi impossibile non leggere un libro fantasy senza di loro. La storia si concentra sul rapporto tra un uomo e un drago. Eragon trova una pietra in un bosco, convinto del suo valore, pensa di poterla usare per nutrire tutta la famiglia. In realtà scopre che è un uovo. Quando si schiude e vede la testolina del drago, capisce che gli è toccata una fortuna grande e antica come l’impero. Tra i due nasce fin da subito una profonda amicizia. Insieme affronteranno mille avventure, grazie alla guida e ai consigli di un cantastorie, per dimostrare di essere il degno erede dei cavalieri dei draghi.

