I libri fantasy usciti a marzo da non perdere

Leggere un libro è un modo per avventurarsi in un mondo diverso dal nostro, vivere le storie dei protagonisti o approfondire un argomento che amiamo particolarmente.

Tra i generi che affascinano sia i grandi che i piccoli, quello fantasy senza dubbio ha un posto centrale. Considerato un genere per i più giovani, permette agli adulti di rimanere in contatto con il loro lato fanciullesco e perdersi in mondi incantati.

Volete qualche suggerimento per un nuovo libro? Volete avvicinarvi al mondo fantasy? Ecco alcuni titoli usciti a febbraio e marzo da non perdere.

Il libro ambientato in Europa ci mostra uno scenario apocalittico. Il continente è devastato dalla guerra e un'effimera pace è assicurata dal leggendario Arcangelo Michele, chiuso nella sua roccaforte in Romania, difeso dalle legioni e dal consenso popolare. La democrazia è un ricordo, anche perchè l'America non è più disposta a mandare fondi. In tutto questo contesto, il dodicenne Pibe, sopravvissuto per miracolo, alla distruzione della casa, capisce di essere diventato orfano. Solo al mondo segue una banda di adolescenti che saccheggia le case per trovare del cibo. Qui incontra Stef, una ragazzina poco più grande di lui, un po' bizzarra, ma dalla bellezza pura e misteriosa. Pibe ne resta subito ammaliato quindi decide di seguirla anche se non sa quale sia la loro meta. Solo quando arriverà in oriente capirà che la loro missione è trovare la verità.

Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali è un grande classico per gli appassionati del genere e per chi ha letto tutta la saga, non resta che avere nella propria libreria il quinto capitolo. Noor Pradesh è una mangialuce, una ragazza che ignara dei suoi poteri ha vissuto tra i normali. Quando Jacob la trova, sa che deve portarla da una certa V, la più potente e misteriosa tra gli alleati di suo nonno Abe. La missione non è facile come pensa perchè tutti danno la caccia a Noor: gli Speciali dell'America più selvaggia e i Vacui, i nemici di sempre, anche le ymbryne hanno bisogno di lei. Noor rappresenta la speranza o la condanna del mondo. Se Jacob vuole scongiurare l'arrivo di un'era buia e insidiosa, ancora una volta deve mettersi in gioco, deve partire verso un luogo irto di pericoli, là dove infuria il Grande Vento. Mentre tenta di portare in salvo Noor, gli anelli intorno a lui stanno collassando poco alla volta.

I protagonisti di questo romanzo fantasy sono i Compagni di Mithral Hall. Il gruppo si ritrova nuovamente riunito a dissolvere le tenebre intorno a sé. Drizzt deve affrontare l’oscurità che non dimentica. La Signora della Menzogna e delle Ombre, la dea Lolth sono pronte a vendicarsi e a spezzare il cuore e la mente di Drizzt. Il ragazzo impegnato nella ricerca di un vecchio amico, per salvarlo da un destino peggiore della morte, non ha altra scelta se non quella di guidare i Compagni di Mithral Hall nell'oscurità più profonda, nelle viscere di Gauntlgrym, oltre i non-morti che infestano le sue sale, attraversando un nuovo insediamento drow e tentare di non soccombere.

Gli appassionati di trilogie e di serie tv, non possono farsi sfuggire il primo volume della saga. La protagonista è Diana Bishop, una giovane storica studiosa di alchimia, che scopre nella biblioteca Bodleiana di Oxford un antico manoscritto che vi era rimasto celato per secoli. La ragazza discendente da una stirpe di streghe, dopo la morte in circostanze misteriose dei genitori aveva deciso di allontanarsi dalla magia. Ma la vera natura non è facile da mettere a tacere e il manoscritto non aiuta ad allontanarsi dal mondo della magia. Il manoscritto attira anche l’attenzione dei demoni, fantasiosi e distruttivi, e vampiri, eternamente giovani, e tutti sono interessati alla scoperta di Diana. Tra questi c'è Matthew Clairmont, un vampiro, professore di genetica che fin da subito viene colpito da Diana. Insieme intraprenderanno il viaggio per scoprire i segreti dell'antico libro. Tra i due nasce l'amore, ma è proibito perchè minaccia di alterare l'equilibrio esistente tra le creature e gli umani e di scatenare un conflitto che può avere conseguenze fatali.

L'Istituto di ricerche storiche Saint Mary, sembra una scuola come tante, però tra le sue mura si nascondono altre ricerche che devono rimanere segrete. Gli storici sono impegnati in viaggi nel tempo per scoprire e vivere in prima persona ciò che è accaduto. I professori che vanno da un'epoca all'altra sono personaggi eccentrici che spesso si trovano coinvolti in situazioni al limite, perchè la prima cosa da sapere quando si viaggia da un'epoca all'altra è che al minimo passo falso la storia si rivolterà contro. Con ironia, la giovane storica Madeleine Maxwell racconta le avventure del Saint Mary e dei suoi protagonisti che spesso si trovano a dover salvare la scuola affrontando una banda di pericolosi terroristi della Storia. Dalla Londra dell'undicesimo secolo alla prima guerra mondiale, dal Cretaceo alla distruzione della Biblioteca di Alessandria, le avventure non mancheranno.

