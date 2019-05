Il Trono di Spade: i libri imperdibili per rivivere le avventure dei protagonisti della serie

La serie il Trono di Spade tratta dai romanzi di George R.R. Martin è arrivata alla conclusione. Nonostante sia una delle più famose di tutti i tempi, chi vuole rivivere le gesta dei protagonisti attraverso le pagine dei libri, fa sempre molta confusione.

L'edizione italiana e quella americana sono diverse soprattutto per quanto riguarda i titoli. Quelli originali sono: A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows, A Dance with Dragons.

Inizialmente nel nostro paese si è deciso di dividere i singoli volumi in due parti, successivamente, dopo che la serie tv è approdata in Italia si è preferito rispettare l'ordine naturale.

Se non riuscite a rassegnarvi alla fine della serie e volete rivivere le atmosfere e le storie del Trono di Spade, non dovete far altro che leggere tutti i libri. Ecco i volumi nel loro ordine ufficiale.

Intrighi, rivalità, guerre, omicidi, amori e tradimenti, si intrecciano e caratterizzano il primo volume della saga delle "Cronache del ghiaccio e del fuoco". Tutto inizia in una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni. A governare le terre del sud caldo e ricco, c'è Robert Baratheon che dopo una guerra sanguinosa, ha spodestato dal Trono di Spade l'ultimo e folle re della dinastia Targaryen, conosciuti come i signori dei draghi. Il nuovo sovrano non può essere tranquillo perchè il suo potere è minacciato dagli Estranei che popolano le foreste, esseri capaci di far impazzire chiunque si avvicini a loro.

Anche in questo volume gli Estranei sono i principali protagonisti. Ci si rende conto che non sono soltanto essere immaginari, anzi cercano di portare la morte e l'inverno. Gran parte della storia è dominata dalla regina corrotta Cersei Lannister e i lord dei Sette Regni fedeli ai coraggiosi signori di Grande Inverno. Nello stesso tempo, nelle grandi pianure orientali, la principessa Daenerys Targaryen, ultima discendente della dinastia del Drago, supportata dai suoi poteri straordinari vuole riconquistare il regno dei suoi avi. Le minacce si susseguono di pagina in pagina e la fine dell'estate sembra imminente.

Alleanze, inganni e tradimenti si fanno sempre più spietati dopo la morte di re Renly Baratheon. Ora a contendersi il Trono di Spade sono quattro sovrani mossi dall'ambizione senza limiti. A peggiorare la situazione delle popolazioni devastate dalla guerra, incombe la più terribile delle minacce: un'immane orda di barbari e giganti, mammut e metamorfi da nord sta scendendo verso i Sette Regni. Questi non sono gli unici nemici da cui i quattro pretendenti al regno devono difendersi. Come sempre in agguato ci sono gli Estranei, guerrieri soprannaturali che non temono la morte. La salvezza è nelle mani di Jon Snow, proveniete da Grande Inverno. I giochi per ottenere il potere supremo sono ancora aperti.

Tra devastazioni e morti, la spaventosa guerra dei cinque re sta per finire, ad avere la meglio sembra essere la Casa Lannister e i suoi alleati. La tranquillità è solo apparente nuovi complotti vengono orditi e nuove pericolose alleanze prendono forma. Pronti ad interrompere la tranquillità ci sono forze inattese guidate dal re Occhio-di-corvo, che hanno costretto la regina Cersei e il Trono di Spade ad affrontare una nuova prova di forza. L'antica, sinistra profezia che minaccia la stessa regina potrebbe cambiare tutto.

Il destino del continente occidentale è di nuovo in pericolo nel capitolo finale della serie. La vittoria di Lannister ha lasciato una scia di sangue. Lord Tywin, è stato assassinato dal proprio figlio nano, la regina Cersei è stata arrestata, la vita del piccolo re Tommen è in pericolo. Jon Snow è costretto ad usare le armi per difendere il suo rango di lord comandante dei guardiani della notte mentre, al di là del Mare Stretto, Daenerys Targaryen, la Regina dei Draghi, continua a difendere il proprio dominio contro orde di nemici antichi e nuovi. In fuga, il parricida Tyrion Lannister potrebbe restituire il trono alla mai estinta dinastia del Drago. Tutto questo avviene sotto una minaccia costante, l'arrivo dell'inverno.

