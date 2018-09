I romanzi fantasy per ragazzi da non farsi sfuggire

I libri sono la giusta evasione per grandi e soprattutto per i ragazzi che vogliono conservare inalterato il loro lato giocoso e fantasioso. Se vuoi fuggire dalla realtà ed entrare in altri mondi la scelta giusta è un libro fantasy. Porte magiche, luoghi incantati e animali dagli strani poteri sono ciò che ti serve per realizzare una fuga dalla realtà. Abbiamo selezionato per te 5 romanzi fantasy che non puoi perdere e che ti trasporteranno in mondi e luoghi imperdibili.

1. Il ladro di fulmini. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo di Rick Riordan

Gli dei dell’Olimpo non sono scomparsi, ma si sono trasferiti a New York, litigiosi come sempre. L’ultimo dei loro bisticci rischia di trascinare il mondo nel caos perchè qualcuno ha rubato la Folgore di Zeus. Percy un semidio nato dalla relazione tra Poseidone e una donna mortale, dovrà risolvere la situazione. Nuove gesta, scagionare il padre e antichi nemici lo aspettano, come il tradimento fatale di un amico.

Scopri di più su Amazon

2. La terra delle storie di Chris Colfer

Alex e Conner sono due fratelli scontenti della loro vita. Il papà non c’è più, la mamma lavora sempre e la scuola è difficile. Fino a quando il libro di fiabe ricevuto dalla nonna per il loro dodicesimo compleanno prende vita. Non è solo un libro, ma la porta che si apre su un altro mondo in cui cadono, lei per errore, lui per non lasciarla sola. Dietro la porta c'è la Terra delle Storie e nelle fiabe, anche nelle più note, niente è come appare.

Scopri di più su Amazon

3. I cavalieri del Nord di Matteo Strukul

Wolf salvato ancora bambino è diventato un giovane cavaliere teutone. Cresciuto sotto la guida Kaspar von Feuchtwangen, suo mentore e maestro. Il ragazzo intraprende insieme ad altri cavalieri crociati un lungo viaggio per difendere il castello di Dietrichstein. Lungo la strada incontra Kira, che tutti credono una strega gettando scompiglio nei crociati. Wolf conoscerà se stesso attraverso il sacrificio, il coraggio e l'amore per Kira.

Scopri di più su Amazon

4. The academy di Amelia Drake

Twelve ha dodici anni e ha passato tutta la sua vita nell’orfanotrofio Moser, alla periferia della grande città di Danubia. Qui ci sono diciotto Accademie più una nascosta in un'isola abbandonata della città. E' una scuola proibita, di cui nessuno conosce l’esistenza e Twelve è stata scelta per farne parte.

Scopri di più su Amazon

5. Coraline di Neil Gaiman

Coraline in casa ha tredici porte che collegano stanze e corridoi permettendo di entrare e uscire dai diversi ambienti. Ma ce n’è una, la quattordicesima, che nessuno usa perchè dà su un muro di mattoni. Cosa nasconderà la porta? Un giorno Coraline scopre che nasconde un corridoio scuro, e alla fine del corridoio c’è una casa identica alla sua, con abitanti identici a quelli che si trovano a casa sua. In realtà niente è come sembra.

Scopri di più su Amazon

