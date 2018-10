I romanzi Urban Fantasy ci conquisteranno pagina dopo pagina

Vi è sembrato di vedere una fatina in strada, una strega al supermercato o personaggi incantati in un parco? Se avete paura di essere impazziti non temete, i romanzi Urban Fantasy ci hanno insegnato che nulla è impossibile. I protagonisti delle storie vivono nella società contemporanea, mostrandone pregi e difetti, ma anche cogliendone il lato magico e misterioso. Se volete perdervi anche voi in un mondo incantato e immaginare che il vostro vicino abbia poteri magici, vi consigliamo 5 libri a cui non potrete resistere.

1. Mostri di Londra di Mala Spina

Il romanzo fa parte di una saga ambientata nella Londra vittoriana di fine ‘800, in cui si nasconde una realtà dominata da mostri orribili e creature leggendarie, ignota agli occhi dei suoi abitanti. Guinevere “Ginny” Patel una giovane aspirante medium che intende riscattare il proprio passato di miseria si trova alle prese con questa realtà. Tra creature bizzarre e uomini bestiali in grado di schiacciare la determinazione di Ginny, la ragazza scoprirà quanto siano reali i suoi peggiori incubi.

2. Quella Notte il Vento​ di Rossella Romano

La protagonista del romanzo è Fani una ragazza che decide di trascorrere l’estate dopo il diploma nella casa della nonna paterna, in collina. Alla ricerca di pace e riposo decide di andare dalla donna, che da tredici anni è stata estromessa dalla famiglia. La ragazza, un po’ per gioco, un po’ seriamente, si è convinta che la nonna Epifania, di cui porta il nome, nasconda un segreto inconfessabile. Infatti, il vento ha già cominciato a chiamarla, portando fino a lei uno stormo di creature alienate, nate col solo scopo d’impedirle di rispondere al suo richiamo.

3. Signora della mezzanotte. Shadowhunters di Cassandra Clare

La saga è ambientata nella Los Angeles del 2012. Sono passati cinque anni da quando Emma Carstairs ha perso i genitori. La loro perdita l'ha spinta a dedicarsi alla lotta contro i demoni tanto da diventare la Shadowhunter più talentuosa della sua generazione. Non ha però mai smesso di cercare coloro che hanno distrutto la sua famiglia e quando si rende conto che l'unico modo per arrivare ai colpevoli è quello di allearsi con le fate, da anni in lotta con gli Shadowhunters, non si tira indietro. È una partita molto pericolosa, ma Emma ha intenzione di giocarla fino in fondo.

4. Emma di Francesca Pace

Emma é una ragazza semplice la sua vita tranquilla, verrà sconvolta da un cambiamento radicale e improvviso che la porterà a confrontarsi con il mondo violento di streghe e vampiri. Improvvisamente subirà una transizione che ne muterà in modo definitivo la natura e l'essenza, trasformandola in un essere sovrannaturale mai esistito prima. Quando si troverà ad affrontare, supportata dall'affetto dei suoi amici, la sua nuova vita scoprirà di possedere uno sconfinato ed incontrastabile potere.

5. Finché non cala il buio di Charlaine Harris

Il libro che ha ispirato la serie True Bloods racconta di una società in cui l'invenzione di un sangue sintetico, ha fatto dei vampiri semplici cittadini che amano andarsene in giro di notte. Gli esseri umani non dovrebbero più temere, ma molti continuano ad avere paura. Sookie Stackhouse, che a Bon Temps fa la cameriera in un bar, sa cosa significa essere emarginati, dotata della capacità di leggere nel pensiero di chi le sta accanto, non ha alcun pregiudizio nei confronti dei vampiri, fino a quando una serie di avvenimenti misteriosi metterà a dura prova la sua benevolenza.

