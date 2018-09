I cartoni più famosi nati dai fumetti giapponesi

Chi non ha mai sognato di eseguire le acrobazie di Holly e Benji sui campi di calcio? Quanti di voi hanno provato ad intavolare un discorso con il proprio cane? I cartoni ispirati ai manga giapponesi ci hanno insegnato che tutto questo, e molto altro, era possibile! Le loro storie avventurose e romantiche hanno conquistato intere generazioni di bambini. Per i più nostalgici o per chi non li ha conosciuti, vi presentiamo i migliori fumetti che hanno ispirato i cartoni animati.

1. Holly e Benji

Il cartone animato che si è imposto per le acrobazie sul campo di calcio e per le partite interminabili, nella versione originale è conosciuto come Capitan Tsubasa. I due fuoriclasse Holly e Benji che nel manga giapponese prendono il nome di Tsubasa e Genzo Wakabayashi si sfidano durante le partite del campionato scolastico.

Scopri di più su Amazon

2. Mila e Shiro

Attacker you è il titolo del manga da cui è tratto il cartone Mila e Shiro che racconta le avventure sportive di una simpatica e sbadata pallavolista innamorata del suo Shiro. Determinata e testarda grazie alle sue schiacciate impossibili da fermare diventerà un'atleta di fama mondiale.

Scopri di più su Amazon

3. Hello Spank

Aiko è una dolce ragazzina che ha perso il padre scomparso in mare. Sola e affranta non sa come reagiere alla perdita del genitore. A cambiarle la vita arriva il buffo Spank, un cagnolino fuori dal comune, chiassoso e vivace sa essere tenero e intelligente. Fra i due nasce un'amicizia destinata a renderli inseparabili.

Scopri di più su Amazon

4. Ken il guerriero

Ken il guerriro è ispirato all'omonimo manga giapponese. E' riuscito a conquistare il cuore dei bambini perche parla di giustizia, dolore e amicizia in un mondo apocalittico sopravvissuto alla violenza. Nonostante questo il guerriero dal cuore tenero non si arrende mai e continua a lottare per la giustizia.

Scopri di più su Amazon

5. Sailor Moon

Quale bambina vedendo il cartone animato non ha sognato di impersonare una delle cinque guerriere? Il manga giapponese racconta le avventure quotidiane di cinque ragazzine dotate di poteri magici, che si dividono tra la scuola e i nemici che minacciano la sopravvivanza del mondo.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!