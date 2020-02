I fumetti per far vivere magiche avventure ai bambini

I fumetti sono un genere molto diffuso tra gli adolescenti e gli adulti. Grazie ai disegni e a storie di supereroi permettono di immergersi in un mondo magico pieno di avventure.

Per aiutare i piccoli ad avvicinarsi al mondo della lettura, questo genere è perfetto. Con i loro disegni e una trama ricca di personaggi, sono più coinvolgenti di romanzi o i racconti.

Per far appassionare i ragazzi alla lettura ecco alcuni fumetti che non possono mancare nella loro libreria.

Insegnare ai bambini la fiducia in sé stessi non è semplice e la lettura può essere un modo perfetto. L’autore Ben Brooks con questo fumetto ha cercato di far capiere ai ragazzi che non c'è niente di male ad essere diversi. Non essere come tutti gli altri, infatti, vuol dire essere straordinari. I protagonisti di questo libro sono 100 ex bambini straordinari, oggi famosi, provenienti dal passato o contemporanei, che sono riusciti a cambiare il mondo. Ognuno ha una storia coinvolgente, che regalerà ai bambini la giusta ispirazione. Tra i vari personaggi ci sono Nelson Mandela, Salvador Dali, Barack Obama, Steven Spielberg. Ogni storia è accompagnata da illustrazioni a colori.

Simone Albrigi, conosciuto come Sio, è il fumettista italiano più seguito sui social. Il suo canale YouTube, Scottecs, ha circa un milione di iscritti. Dopo i primi due volumi torna in libreria con la raccolta di un anno di coloratissime strip, oltre trecento strisce a fumetti pubblicate nel corso del 2019 sul web. Nel volume troviamo un vecchio che continua a morire, un albero saggio, un caffè decisamente strambo, un rotolo di scottecs che fa il supereroe. A questi si aggiungono altri personaggi tutti appartenenti ad un mondo surreale e divertente.

Il protagonista è il piccolo Octave, un bambino che vive su un’isola, in una bellissima casa sulla scogliera. Vive solo con la madre dopo che il mare gli ha portato via il padre pescatore. Per questo il piccolo odia l’acqua e si rifiuta di fare il bagno. Nell’arco di un anno il piccolo cambierà. In una notte d’estate, Octave sente la voce di un enorme capodoglio arenato sulla spiaggia che chiede il suo aiuto. Il bimbo affronta le sue paure e con coraggio partirà in barca per chiedere aiuto al folletto che governa le onde, e capirà che il mare non fa paura ma è pieno di sorprese. Nel corso dell'anno sarà sempre più vicino alle sorti degli abitanti del mare e li aiuterà quando saranno in difficoltà, per proteggerli dall’avidità degli uomini.

Le fiabe accompagnano l’infanzia di ogni bambino, per renderle ancora più magiche e appassionare i piccoli alle fantastiche avventure, perchè non trasformarle in fumetti? Questo è ciò che ha pensato Rotraut Susanne Berner. L’autrice ha deciso di raccontare le fiabe più belle dei fratelli Grimm attraverso disegni, colori e tanto umorismo senza dimenticare l’incanto che riescono a regalare i racconti e le favole. Il volume scritto in stampatello e ricco d’immagini, è perfetto per i bambini che stanno iniziando a leggere.

Il primo libro di una serie di 12 ideata da Dav Pilkey, ci presenta i protagonisti della storia, Harold e George, due bambini che frequentano la Scuola Elementare Stanlio & Ollio. I due oltre a passare il tempo a fare scherzi, disegnano fumetti e soprattutto "Le avventure del Capitan Mutanda". Nonostante siano due pesti sono sempre riusciti a farla franca fino a quando il Signor Grugno, preside della scuola elementare, ha registrato tutti i loro scherzi e inizia a ricattarli. Harold e George riescono a ipnotizzare il preside e a fargli fare quello che vogliono. E cosa si può desiderare di più, se non vedere il proprio supereroe in carne ed ossa? É così che Capitan Mutanda diventa reale e cominciano le sue avventure.

Per gli amanti dei fumetti che oltre a leggerli, vogliono imparare a disegnare le loro strisce, questo manuale è perfetto. Il volume insegna in modo graduale a disegnare i personaggi. Con questo libro i ragazzi potranno imparare diversi generi, le definizioni più importanti, le tecniche per realizzare disegni alla perfezione. Dall’illustrazione digitale delle bozze e degli originali, allo stile Manga fino al fumetto tradizionale, questo genere non avrà più segreti per i giovani appassionati.

