Lo stile unico dei fumetti italiani contemporanei

Marvel e DC Comics sono le assolute dominatrici del mondo dei fumetti. Chi non conosce Hulk, Spiderman o Superman? Sono famosissimi, ma anche il made in Italy sa come farsi rispettare in questo settore. Negli ultimi anni si sono affermati sul mercato nuove generazioni di fumettisti, ambiziosi e desiderosi di dimostrare le loro capacità. Di talenti italiani della matita ce ne sono molti, ma vogliamo presentarvi quelli che secondo noi sono i migliori. Sarà una buona occasione per rinfrescare la memoria a chi li conosce già e una piacevole scoperta per chi vuole saperne di più.

1. Zerocalcare

Zerocalcare è lo pseudonimo di Michele Rech. Disegna i primi fumetti dopo le scuole superiori realizzando un racconto degli avvenimenti del G8 di Genova del 2001. Successivamente inizia a creare manifesti e copertine di eventi e dischi di genere punk e rock. Inizia diverse collaborazioni con vari editori conservando uno stile graffiante e un pò amaro. Tra i suoi lavori possiamo ricordare "Un polpo alla gola" un romanzo grafico in cui l'artista in modo scanzonato e ironico racconta la vita di Calcare.

Scopri di più su Amazon

2. Gipi

Gipi al secolo Gianni Pacinotti oltre ad essere un famoso vignettista si è cimentato con il mondo del cinema realizzando il film L'ultimo terrestre. I suoi disegni emozionanti, trattano tematiche scomode e affrontano il problema del disagio esistenziale. Nel libro "Unastoria" racconta la fragilità e la bellezza degli uomini. I suoi personaggi sono imperfetti pieni di cicatrici accumulate con le esperienze di vita. I disegni volutamente in bianco e nero hanno tratti e linee essenziali.

Scopri di più su Amazon

3. Leo Ortolani

Il creatore di Ratman, Leo Ortolani ha un'umorismo inconfondibile, con sarcasmo analizza la società attuale. Il suo personaggio più famoso è l'incarnazione dell'eroe tragicomico in cui ognuno può rispecchiarsi. L'avventura di Ratman giunge al termine nel 2017, ma grazie all'amore dimostrato dai fan verso la sua creatura, Ortolani decide di pubblicare diversi albi. Il vignettista italiano merita di essere conosciuto anche per altri lavori come "Cine mah presenta il buio in sala" in cui con il suo inconfondibile stile realizza una recensione a fumetti del film The Avengers.

Scopri di più su Amazon

4. Mirka Andolfo

La fumettista italiana è autrice della serie di successo Sacro/Profano. Il suo stile tra il caricaturale e il realistico, dai tratti morbidi ha conquistato la DC Comics che l'ha ingaggiata per la realizzazione di Bombshells, Teen Titans e Wonder Woman. Tra i lavori della giovane vignettista non bisogna dimenticare "Il Risveglio. Contronatura", una saga in cui a dominare è il mistero, la sensualità e un pizzico di fantasy.

Scopri di più su Amazon

5. Davide Toffolo

Il fumettista e frontman del gruppo Tre allegri ragazzi morti, rock band famosa nel circuito underground italiano, ha raccontato nei suoi disegni l'adolescenza con le sue difficoltà e i suoi conflitti. Nel 2014 decide di pubblicare un'autobiografia "Graphic novel is Dead" in cui racconta una vita lontana dai clichè. Per diventare personaggio ha deciso di abbandonare tutte le sue fragilità che poi ha riversato nei fumetti.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!