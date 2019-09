Anna e la famosa avventura nel bosco stregato di Luca Tortolini e Sara Colaone, la nostra recensione

Riuscire a far appassionare i bambini alla lettura non è semplice. Grazie a storie coinvolgenti e ben strutturare tutto diventa più semplice. Questo è il caso del racconto a fumetti “Anna e la famosa avventura nel bosco incantato” scritto da Luca Tortolini e Sara Colaone, edito dalla Bao Publishing. La casa editrice ha provato ad avvicinarsi al mondo dei più giovani con una collana intitolata BaBao interamente dedicata a loro.

La protagonista della storia è Anna una ragazzina come tante, che ama il mare e la spiaggia, ma che deve trascorrere le vacanze in montagna. Svogliatamente accetta la decisione dei genitori, ma durante il viaggio si rifugia tra le pagine del suo fumetto preferito.

Una volta arrivati nel luogo scelto devono allestire l'accampamento, montare la tenda e accendere il fuoco. La necessità di trovare la legna, spinge la madre ad inoltrarsi nel bosco. Trascorso del tempo la donna non ritorna, allora il fratellino decide di andarla a cercare. Il piccolo come la madre sparisce, quindi il padre prende la decisione di seguirli e come gli altri membri della famiglia, si perde nel bosco.

All’accampamento c’è solo Anna che armata di coraggio e di spirito d’avventura decide di inoltrarsi nel bosco per capire dove sono. Durante il tragitto la piccola incontra sul suo cammino animali parlanti inizialmente diffidenti, ma che poco alla volta si fanno conquistare dalla determinazione e le svelano dove sono rinchiusi i suoi familiari.

Tra lupi parlanti, ragni che vogliono intrappolarla e una breve avventura nella pancia di un pesce, Anna scopre che i suoi genitori e il fratellino sono tenuti prigionieri all’interno di un castello per colpa di una malefica strega.

Nonostante i pericoli, e un drago che non vuole farla entrare nel castello, Anna decide di non arrendersi grazie anche all’aiuto degli animali ormai diventati suoi amici. Questi hanno capito che gli uomini non sono cattivi, come invece sosteneva la strega, ma hanno un animo buono. Insieme quindi riescono a liberare i suoi familiari e ad intrappolare la donna.

La favola caratterizzata da una scrittura semplice, è perfetta per un pubblico giovane che riesce ad immedesimarsi nell’avventura senza perdersi in discorsi lunghi. I dialoghi corti e diretti permettono alla storia di scorrere facilmente. Nonostante questo, la favola riesce a trasmettere messaggi importanti, come la centralità della famiglia e l’evoluzione dei personaggi. La diffidenza degli animali, si trasforma in sostegno e collaborazione quando capiscono che quello che gli è stato raccontato non è vero.

Anna conquista il lettore da subito perchè ha un dialogo diretto con lui, così da permettere di conoscere i suoi pensieri in un attimo. Il suo coraggio, la voglia di non arrendersi davanti alle difficoltà uniti alla dolcezze e spontaneità, spingono a fare il tifo per lei.

Le avventure di Anna trovano il completamento grazie ai disegni di Sara Colaone che ha realizzato illustrazioni cariche d’intensità in cui il tratto delicato è reso unico da una scelta di colori brillanti che conquista gli appassionati del genere fin dalle prime battute.

Un libro perfetto per insegnare ai giovani il coraggio e la necessità di non arrendersi davanti alle difficoltà anche quando sembra tutto perduto.