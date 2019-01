I gialli e i thriller più intriganti e misteriosi del nuovo anno

Thriller, noir o gialli, la passione dei lettori per questo genere aumenta sempre di più. Omicidi, sparizioni o serial killer sono perfetti per gli amanti dei rompicapo o per chi non resiste ad indagare l'animo umano. Con l'arrivo del nuovo anno, sugli scaffali delle librerie non possono mancare nuovi titoli partoriti dalle penne più abili sia italiane, che straniere. Se siete esperti o volete provare ad avvicinarvi al genere thriller, abbiamo stilato per voi una piccola lista di gialli da leggere assolutamente per iniziare il 2019 con un brivido inaspettato.

1. L'uomo di fumo di Steven Price

In una Londra di fine ottocento abitata vagabondi, fogne a cielo aperto e l'immancabile nebbia, si consuma l'ennesimo delitto ad opera di Edward Shade, il criminale che tutti cercano, ma che nessuno riesce a catturare. Allan Pinkerton, infatti, è morto senza riuscire a metterlo dietro le sbarre. Ad ereditare la sua missione c'è il figlio William. Sulle tracce del killer c'è anche Adam Foole, affiancato da un gigante e una bambina, in cerca di vendetta per un amore perduto. Il romanzo giallo è perfetto per gli amanti delle atmosfere cupe e misteriose che ricordano la Londra di Jack lo Squartatore.

2. Gennaio di sangue di Alan Parks

Il risveglio dai festeggiamenti del primo gennaio 1973 non è uguale per tutti. Tra coloro che cercano di riprendersi dai bagordi e quelli che continuano i festeggiamenti, c'è l'ispettore Harry McCoy della polizia di Glasgow. L'uomo a colloquio con un detenuto sa che una ragazza sta per essere uccisa, ma non arriva in tempo. I giornali si scatenano e Harry McCoy, abituato a passare i limiti, si tuffa nell'indagine. Qui entra in contatto con un mondo che gli è fin troppo famigliare: droghe, intrattenimento sessuale e soldi facili possono corrompere chiunque. Il primo romanzo dello scrittore è la scelta ideale per chi vuole indagare nel profondo l'animo umano.

3. Rien ne va plus di Antonio Manzini

Il detective Rocco Schiavone si trova a dover affrontare una nuova indagine, la scomparsa nel nulla di un furgone portavalori con all'interno l'incasso del casinò di Saint-Vincent. Per il vicequestore non è una semplice rapina, Schiavone sa che il portavalori è collegato al caso dell'omicidio del ragioniere Favre. Contro il parere dei suoi capi, inizia la sua indagine, con le ombre del passato sempre più vicine. Un romanzo imperdibile per gli appassionati di Rocco Schiavone e delle vicissitudini personali.

4. Nel silenzio della notte di G.J. Minett

Il protagonista del thriller è Owen, l'uomo è tra gli indiziati per l'omicidio di un uomo ritrovato nella sua auto. Owen è considerato un diverso che balbetta e parla da solo. Il ragazzo è coinvolto in una nuova sparizione, fermo in una stazione di rifornimento, la ragazza in macchina con lui va in bagno senza fare più ritorno. La reazione del ragazzo spinge i presenti a chiamare la polizia. É davvero colpevole o stanno cercando di incastrarlo? Il libro è la scelta perfetta per gli amanti dei thriller mozzafiato in cui niente è come sembra.

5. Più fiori che opere di bene di Annalisa Strada

Clotilde Grossi, detta Clo, è una fioraia, con la passione del crimine. Non riesce a resistere di fronte a ogni notizia di cronaca nera grazie anche al suo fidanzato che possiede un'impresa di pompe funebri. Un giorno nella piazza principale di Bergamo, viene ritrovata la testa di un uomo orrendamente sfigurato. É l'occasione giusta per Clotilde di mettere in pratica la sua passione. Durante le indagini conosce il commissario Riccardo Leonardi. Un uomo dai rari sorrisi e dall'intuito infallibile che capisce subito di aver trovato pane per i suoi denti. Un romanzo da regalare a chi è appassionato delle indagini al femminile.

