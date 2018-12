Gialli e thriller i libri che hanno lasciato un segno nel 2018

Leggere è un piacere e quando il libro è pieno di misteri, casi senza via di uscita e omicidi efferati, difficile non farsi conquistare. Per gli appassionati di gialli e thriller, è quasi impossibile mettere da parte il libro senza dare un volto al colpevole o trovare la soluzione al caso. Questo genere con il passare degli anni sta conquistando sempre più lettori. Se vi siete persi alcuni dei titoli usciti nel 2018, ecco una piccola lista per scoprire o riscoprire alcuni dei migliori libri, immancabili nella vostra libreria.

1. Il morso della reclusa di Fred Vargas?

Dopo essere approdato anche in tv, ritroviamo il commissario Adamsberg dell'Anticrimine di Parigi, alle prese con un nuovo caso. Molte persone nel sud della Francia perdono la vita a causa del morso di un ragno. Per l'investigatore non è un caso, quindi decide di investigare in prima persona nella vita delle vittime. Contro tutti e tutto, il commissario geniale, testardo e poco incline alla condivisione con gli altri, riesce a svelare il mistero.

2. Mio caro serial killer di Alicia Giménez Bartlett

L'ispettrice Petra Delicado e il suo vice Fermín Garzón, un duo ormai affiatato, si trova a dover affrontare un serial Killer che colpisce le donne. L'assassino si accanisce sulle clienti di un’agenzia matrimoniale. Alle indagini si unisce un terzo incomodo, il capo dell’indagine Roberto Fraile, ispettore della polizia regionale autonoma della Catalogna. Fra lui e Petra lo scontro è immediato, ma grazie a tapas, birre e notti in bianco il trio diventa sempre più affiatato.

3. Il lato oscuro dell'addio di Michael Connelly

Connelly torna in libreria con il suo personaggio Harry Bosch. L'uomo, ormai in pensione, viene assunto dal miliardario Whitney Vance, per scoprire se in giro per il mondo esiste un figlio o una figlia a cui lasciare un'enorme fortuna alla sua morte. Il suo passato da poliziotto lo spinge a lavorare come volontario per un dipartimento piccolo. Qui Bosch si occupa dei casi freddi e la sua attenzione viene rapita da un violentatore seriale che assale le vittime coperto da una maschera. Con le sue maniere romantiche e da antieroe, un pò cinico, si dividerà tra le due indagini.

4. Sabbie mobili di Malin Persson Giolito

Il giallo che ha conquistato la Svezia e che presto diventerà una serie Netflix, ha come protagonista una diciottenne. La ragazza è accusata della strage di 5 ragazzi nel suo liceo, fra cui il fidanzato e la migliore amica. Che cosa sia successo veramente lo scopriamo poco a poco, attraverso il racconto della ragazza e del processo che deve dimostrare la sua colpevolezza. Insieme alla verità verrà alla luce una realtà che trascina sul fondo i ragazzi di questa cittadina.

5. Da molto lontano di Roberto Costantini

Il ritorno del commissario Michele Balistreri, ci riporta in un mondo sospeso fra passato e presente. Il passato è il 1990, anno dei Mondiali di calcio in cui il giovane Michele si dedicava alle notti brave, il presente è il 2018 e Balistreri è ormai in pensione, a causa di una forma di amnesia. Il poliziotto dovrà riprendersi per dare una mano al suo vice, Corvu, e alla giornalista Linda Nardi.