I Bastardi di Pizzofalcone, i libri da non perdere

I poliziotti napoletani che con i loro problemi e le loro vicissitudine hanno conquistato i lettori, da ben due stagioni hanno conquistato anche il pubblico televisivo. Per chi non ha letto le storie scritte da Maurizio De Giovanni o vuole rinfrescarsi la memoria, vi presentiamo i migliori volumi della serie che non potete farvi sfuggire, in attesa dell'uscita di Vuoto, l'ultimo capitolo de la saga I Bastardi di Pizzofalcone.

1. I Bastardi di Pizzofalcone

Il libro che apre la saga ci racconta e ci presenta i poliziotti che tutti abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni. I nuovi investigatori del commissariato di Pizzofalcone, mandati a sostituire altri poliziotti colpevoli di un grave reato, devono subito affrontare un delicato caso di omicidio nell'alta società. Le indagini vengono affidate all'ispettore Giuseppe Lojacono, siciliano con un passato chiacchierato ma che ha avuto il merito di dare la caccia a il Coccodrillo, che per giorni ha terrorizzato Napoli. Ad assisterlo nelle indagini c'è l'agente scelto Aragona, mentre i suoi colleghi Romano e Di Nardo cercano di scoprire come mai una giovane, bellissima ragazza non esca mai di casa, e il vecchio Pisanelli continua ad essere ossessionato da una serie di suicidi sospetti.

2. Souvenir

Il libro si apre con il corpo di un uomo trovato in un cantiere della metropolitana privo di documenti e di cellulare; qualcuno lo ha aggredito. Trasportato in ospedale, entra in coma senza che nessuno sia riuscito a parlargli. I Bastardi sono incaricati di occuparsi delle indagini. La vittima è un americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer. I poliziotti ognuno alle prese con le proprie vicende personali, porteranno alla luce un segreto custodito con cura per cinquant'anni, una storia d'amore e di sacrificio.

3. Gelo

Nuove indagini per i poliziotti del commissariato di Pizzofalcone. In un misero appartamento vengono trovati i cadaveri di un giovane ricercatore e di sua sorella. Le indagini, sono subito molto difficili, perché sembra non esserci il movente del delitto. Il tempo a loro disposizione non è molto. L'opinione pubblica vuole il colpevole, le autorità vogliono chiudere il caso e qualcuno, in alto, non aspetta che un fallimento per sciogliere la squadra investigativa più chiacchierata della città. La squadra dovrà dimostrare di essere più forte dei suoi nemici.

4. Pane

I Bastardi di Pizzofalcone devono dimostrare ancora una volta di essere all'altezza del compito che gli è stato affidato e di essere una vera squadra. Quando un omicidio divide in due le forze di polizia, la situazione diventa difficile. Da un lato ci sono loro, che seguono l'odore del pane e del delitto. Dall'altra ci sono i detective della Dda, che sentono odore di crimine organizzato. A volte c'è bisogno di un avversario agguerrito, per riuscire a capire chi sei davvero. Forse i Bastardi l'hanno trovato. E per dimostrare di essere i migliori sono disposti a tutto. Perfino a diventare davvero una squadra.

5. Cuccioli

In questo capitolo della saga i poliziotti di Pizzofalcone sono alle prese con una neonata abbandonata accanto a un cassonetto della spazzatura e con una giovane domestica ucraina in balia d'avidità e frustrazioni. Il compito che attende i Bastardi è difficile, ma solo grazie alle loro caratteristiche e alla loro umanità riusciranno a risolvere il caso.

