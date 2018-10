I migliori libri legal thriller di Gianrico Carofiglio

Passione per la scrittura e amore per la giustizia sono i tratti distintivi di Gianrico Carofiglio. Lo scrittore italiano vincitore del Premio Bancarella con il libro Il passato è una terra straniera da cui è stato tratto un film, è riuscito a coniugare alla perfezione il senso di giustizia con una una carriera letteraria caratterizzata da una scrittura profonda ma nello stesso tempo sottile. Se siete alla ricerca di libri in grado di trasportarvi in un legal thriller del tutto Made in Italy, non potete perdervi la serie dell'avvocato Guerrieri ispirata agli anni in cui Carofiglio era Sostituto Procuratore Antimafia presso il tribunale di Bari. Pronti per immergervi in casi appassionanti?

1. Testimone inconsapevole

La serie dell'avvocato Guerrieri si apre con questo libro in cui il protagonista è un bambino di nove anni il cui corpo viene trovato nel fondo di un pozzo. Un delitto atroce di cui è accusato un ambulante senegalese, Abdou Thiam, che lavora nella spiaggia vicino la casa dei nonni dove il bambino è solito giocare. Ad inchiodare l'uomo ci sono indizi e testimonianze, ma soprattutto una foto e le dichiarazioni di un barista. Il senegalese privo di possibilità può permettersi solo un avvocato d'ufficio e una condanna scontata. Il suo destino si incrocia con quello di Guerrieri, un avvocato in crisi che trova, nella lotta per salvare Abdou un nuovo stimolo.

2. Ad occhi chiusi

Le giornate dell'avvocato Guerrieri si svolgono sempre uguali, fino a quando nel suo ufficio arriva un nuovo caso a cui non riesce a resistere anche se è consapevole che gli creerà problemi e nuovi nemici. La protagonista della pratica è una giovane donna che per anni ha subito maltrattamenti da parte del suo ex compagno e persecutore fino a quando trova il coraggio di denunciarlo. Davanti a lei trova un muro. Nessun avvocato vuol rappresentarla per timore delle persone potenti implicate, fino a quando incontra Guerrieri. L'uomo consapevole del pasticcio in cui si sta infilando, non riesce a resistere all'aura di inquietudine che circonda la ragazza.

3. Ragionevoli dubbi

La vita di Guido Guerrieri non ha mai un momento di pace. L'avvocato viene coinvolto in un nuovo caso dubbio, che potrebbe metterlo contro i suoi colleghi. C'è un uomo che si dichiara innocente, condannato in primo grado per traffico di droga. Le circostanze sono schiaccianti, ma c'è la possibilità che sia finito in una trappola orchestrata dall'avvocato di primo grado. L'avvocato non vuole accettare il caso sia perchè il detenuto ai tempi del movimento studentesco era un picchiatore fascista ossessione dell'adolescenza di Guido sia perchè la vita privata di Guido sta subendo una brusca scossa. L'avvocato si trova tra la fine di un amore e l'inizio di un altro decisamente più pericoloso.

4. Le perfezioni provvisorie

Un nuovo studio, una carriera di successo e il consueto senso dell'umorismo caratterizzano le giornate di Guerrieri. Tutto cambia quando decide di accettare un caso che sta per essere archiviato. Una ragazza di Bari, studentessa universitaria a Roma, è scomparsa in una stazione ferroviaria. Inizia a studiare le carte e incontra la migliore amica di Manuela, Caterina. Una ragazza bella e sfrontata che aiuta l'avvocato a ricostruire il mondo segreto di Manuela e le ragioni della sua scomparsa.

5. La regola dell'equilibrio

Guido Guerrieri deve affrontare una vicenda personale che lo spinge a riflettere sulla propria esistenza. Il suo confessore come sempre è il sacco da boxe. A smuoverlo dal suo torpore arriva un nuovo cliente, un suo ex compagno di università che deve essere difeso dall'accusa di corruzione. Quasi suo malgrado, Guerrieri si lascia coinvolgere aiutato dall'amico poliziotto, Carmelo Tancredi e da un investigatore privato, una donna bella, ambigua, e che gira con una mazza da baseball.

